Почему Telegram закрыл более 200 тысяч групп и каналов

235 282 — число сообществ, закрытых за сутки (сообщение Telegram).

1 856 069 — закрыто с начала февраля; 7016 из них связаны с террором.

7 256 305 — всего закрыто за текущий год; 27 282 — с «террористической» маркировкой.

23 января зафиксирован пик в 300 840 закрытых сообществ.

Какие есть альтернативы и риски для пользователей

Что будет дальше

Telegram за один день ограничил доступ к 235 282 группам и каналам — максимальный показатель с 23 января. Мессенджер объясняет это продолжением массовой автоматизированной модерации: с начала февраля платформа закрыла 1 856 069 сообществ, а за текущий год — 7 256 305; из них 7016 и 27 282 сообществ соответственно имели отношение к террору.Причин несколько, и все они связаны с автоматизацией модерации и желанием удержать платформу управляемой. Telegram ссылается на жалобы пользователей, проактивный мониторинг и модели машинного обучения; в начале 2024 года компания добавила новые инструменты на базе искусственного интеллекта.Массовые удаления выглядят как рутинная работа автоматики, а не целевые чистки — так проще и быстрее бороться с волной спама, мошенничества и пропаганды. Но скорость означает риск ошибок: автоматическая система затрагивает и легальные сообщества, а владельцам канала порой трудно понять причину и отстоять право на восстановление. В выигрыше сама платформа: массовые блокировки демонстрируют способность контролировать контент и снижать нагрузку модераторов. Это помогает Telegram отвечать на претензии регуляторов и пользователей, уставших от фейков и мошенничества. Проигрывают владельцы каналов и небольшие медиапроекты, которые могут потерять аудиторию без понятного апелляционного механизма. Также проигрывают пользователи, лишающиеся подписок и архивов, если блокировка оказалась ошибочной.После массовых удалений часть аудитории обычно смотрит на альтернативы: кто-то переходит на «Max», кто-то на более мелкие платформы. Для создателей это шанс потерять монополию на аудиторию — и одновременно повод продумать резервные каналы связи. Главный риск — неопределённость: пользователи не всегда знают, какие правила сработали, и платформы пока не предлагают простых, прозрачных процедур восстановления. Это подталкивает публику к созданию дублей и зеркал, что только увеличивает административную нагрузку.Массовые блокировки сохранятся, пока работают алгоритмы и пока платформа считает их эффективными. Ожидайте двух вещей: усиления автоматизации и роста требований к прозрачности со стороны регуляторов и крупных рекламодателей. Вопрос открытый — сможет ли Telegram наладить понятные механизмы апелляции и снизить число ошибочных удалений, не потеряв при этом скорость борьбы с действительно вредным контентом?