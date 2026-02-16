Sony разработала технологию, которая умеет находить следы чужих песен в композициях и оценивать их в процентном соотношении — то есть фактически измерять, сколько материала из существующих треков попало в генеративный трек. Если это подтвердится в практике, у правообладателей появится инструмент, чтобы требовать роялти и проверять, кто и как использовал их каталоги при обучении моделей.

Как работает технология Sony

Система сравнивает готовые композиции с базой существующей музыки и выдаёт «процент заимствования». По данным Nikkei, при согласии разработчиков ИИ Sony сможет подключаться напрямую к моделям; без согласия технология всё равно проанализирует итоговый трек и сопоставит его с референсами. Компания говорит, что инструмент применим не только к музыке, но и к видео, персонажам и игровому контенту.

Это не про чудо‑детектор сиюминутно отклоняющий всё, что «пахнет ИИ». Это эволюция идеи аудиофингерпринтинга — как у Content ID на YouTube или у компаний типа Audible Magic и ACRCloud — но с фокусом на оценку вклада существующих записей в сгенерированный результат. Главное отличие: Sony позиционирует систему как способ количественной оценки заимствований, а не только как инструмент для блокировок.

Кто выигрывает и кто теряет, ясно: крупные лейблы и правообладатели (включая подразделения Sony) получают серьёзный рычаг для переговоров и требований выплат. Платформы со стримингом и стартапы с генеративной музыкой получат юридическую нагрузку и коммерческое давление. Независимые разработчики и пользователи — в зоне риска неопределённых правил и возможных блокировок.

Пока у слушателей ожидаемая путаница: опрос Deezer показывает, что 97% пользователей не умеют отличить ИИ‑трек от «живого» — значит, технология распознавания важна и с точки зрения прозрачности. Вопрос в том, станет ли Sony инструментом проверки и монетизации, или предложит сервис лицензирования для всей индустрии. От этого зависит, как быстро индустрия перейдёт от споров о факте обучения к распределению доходов.



