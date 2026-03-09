Apple продолжает улучшать многозадачность в iPadOS 26.4, представив новую функцию, которая понравится продвинутым пользователям iPad. Теперь, когда в приложении открыто несколько окон, часть из которых скрыта, при запуске такого приложения на экране появляется всплывающее окно с указанием количества скрытых окон и возможностью быстро переключиться на любое из них.

В iPadOS 26 Apple впервые убрала ограничение на количество одновременно открытых окон приложений, позволив свободно изменять их размер и располагать как угодно. Однако удобство оказалось двойственным: пользователи стали чаще терять окна за другими или просто забывать о них. iPadOS 26.4 решает эту проблему с помощью упрощённого и ненавязчивого способа контроля — всплывающее окно появляется возле иконки запущенного приложения и предлагает опцию быстрого выбора скрытых окон.

Этот новый элемент интерфейса воспроизводит логику прежней функции «Полка» (Shelf), которая появилась в iPadOS 15, но теперь работает более интуитивно при большом числе окон. Есть наблюдение, что всплывающее окно не появляется при каждом запуске приложения — вероятно, Apple сделала это намеренно, чтобы не раздражать пользователей частыми всплывашками, особенно при постоянном переключении между приложениями.

Большинство обычных пользователей iPad, скорее всего, не откроет несколько окон для одного и того же приложения. Но для тех, кто использует iPad как полноценную рабочую платформу, нововведение станет существенным облегчением в управлении пространством и ускорит работу с большими объёмами информации.

Пока iPadOS 26.4 находится в бета-тестировании, новая функция уже заметна и вызывает положительные отзывы у продвинутых владельцев iPad. Остаётся надеяться, что Apple не оставит её в стороне и до финального релиза доработает поведение всплывающего окна, сделав его ещё более полезным.



