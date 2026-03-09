Певица и предпринимательница Пари Хилтон основала фонд помощи женщинам-владельцам малого бизнеса, пострадавшим от стихийных бедствий. Фонд, который начинается с пожертвования Хилтон в $350 000, является расширением её инициатив, запущенных после пожаров в Лос-Анджелесе в 2025 году. Цель — собрать минимум миллион долларов к концу месяца и направить эти средства на гранты.

По данным Wells Fargo, женщин-предпринимателей в США около 14,5 миллионов — это 39% от общего числа. Но, несмотря на это, они получают значительно меньше финансирования — будь то венчурные инвестиции или кредиты. Женщины часто сталкиваются с недофинансированием и нехваткой ресурсов, особенно когда основная забота о семье ложится на них — это ещё больше осложняет восстановление после кризисов.

Средства фонда будут распределяться через местные центры поддержки женского бизнеса в США, которые помогут определить приоритеты для выделения грантов. Важный акцент делается на том, что поддержка женщин-предпринимателей приносит пользу не только им самим, но и всему сообществу вокруг.

Почему женщинам в бизнесе не хватает инвестиций и как помогает новый фонд

В последние годы интерес к женскому предпринимательству растёт, однако деньги идут преимущественно к мужчинам. По словам Ребекки Гроун из 11:11 Media Impact, женщины остаются самой недофинансированной и ограниченной в ресурсах группой среди бизнесменов. Причём нередко основное бремя восстановления после непредвиденных ситуаций лежит именно на них.

Пари Хилтон не просто вкладывает деньги — она стремится привлечь внимание и создать поддержку на локальном уровне через центры, которые знают проблемы женщин в своих сообществах. Благодаря этому их помощь будет точной и своевременной.





Ситуация с доступом к капиталу для женщин — глобальная тема, и подобные инициативы могут задать тренд для аналогичных программ в других странах. Поддержка малого бизнеса с женским лицом — это не благотворительность, а долгосрочное укрепление экономики и социальных связей.