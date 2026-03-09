Текущие утечки показывают Google Pixel 11 Pro Fold, который почти не изменился по дизайну по сравнению с Pixel 10 Pro Fold. Основные изменения коснулись только блока камер — LED-вспышка сместилась, а островок приобрёл более изогнутую форму и заметнее выступающие сенсоры. Утолщение устройства уменьшилось с 10,8 до 10,1 мм в сложенном виде и с 5,2 до 4,8 мм в разложенном, но это всё ещё уступает новой модели Samsung Galaxy Z Fold 7.

Pixel 11 Pro Fold сохраняет практически идентичный внешний облик с фронтальной стороны, включая расположение динамиков, USB-C и селфи-камеру. Учитывая, что внешний вид и функционал почти не изменились, у Google остаётся всё меньше козырей против сильных конкурентов на рынке складных смартфонов.

Дизайн и основные изменения Pixel 11 Pro Fold

Как видно из свежих CAD-рендеров, Pixel 11 Pro Fold унаследовал от предшественника необычное оформление блока камер: две горизонтальные полосы с датчиками внутри крупного островка. Вспышка перенесена слева от верхней полосы, что придаёт устройству более аккуратный вид. Реализована новая плавная линия соединения камеры и задней панели с заметным выступом сенсоров.

Толщина смартфона уменьшена с 10,8 до 10,1 мм в сложенном состоянии, что говорит о попытке сделать устройство более изящным. При этом в разложенном виде толщина составляет 4,8 мм — на 0,4 мм меньше, чем у Pixel 10 Pro Fold, но всё же толще, чем у ближайшего конкурента Galaxy Z Fold 7 (4,2 мм).

Почему Pixel 11 Pro Fold может не впечатлить рынок

В сравнении с титулованными складными смартфонами Samsung Pixel 11 Pro Fold демонстрирует лишь скромные улучшения. Сохраняется расположение фронтальной камеры, порт USB-C и динамики. Отсутствие более кардинальных нововведений выглядит странно на фоне тенденций конкурентов, выпускающих складные с более широкими экранами и усовершенствованной механикой.





Samsung готовится представить Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Fold 7 с широким экраном, что поднимает планку складных смартфонов на новый уровень. В то время как Google ограничивается косметическими правками, пользователи могут обратиться к более технологичным альтернативам, предлагающим более тонкие, лёгкие и функциональные аппараты.

Для Google это рискованная ставка — с таким минимальным обновлением Pixel 11 Pro Fold может не заинтересовать покупателей, привыкших к постоянным инновациям и улучшениям в сегменте складных устройств. Есть мнение, что компания пока не готова бросить вызов доминированию Samsung и ищет оптимальное соотношение затрат и улучшений.

Что ждать от Pixel 11 Pro Fold летом 2026 года

С учётом утечек, летом 2026 года Pixel 11 Pro Fold выйдет с минимальными визуальными изменениями и небольшим уменьшением толщины. Основная борьба на рынке складных смартфонов на этом этапе будет разворачиваться в области экрана, механики складывания и продвинутых камер, где Pixel 11 Pro Fold, судя по всему, не обещает больших новшеств.

Остаётся вопрос, как Google будет конкурировать с Samsung, который вводит новые форматы и более впечатляющие технические решения. Если Pixel 11 Pro Fold не предложит инноваций, покупатели могут переключиться на другие бренды, которые движутся быстрее.