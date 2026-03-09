Realme дополнила бюджетный сегмент моделью Note 80, которая, несмотря на ценник от 112 долларов, предлагает военную защиту MIL-STD-810H и защиту от пыли и влаги по стандарту IP54. При этом смартфон лишён 5G, NFC и дисплея AMOLED, что выделяет его скорее на фоне другой доступной техники.

В основе аппаратной платформы лежит процессор Unisoc T7250, сопровождаемый 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного хранилища. Экран 6,74 дюйма выполнен по IPS-технологии с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц — это не топовые параметры, но для своей цены вполне адекватные.

Камера у Note 80 скромная — всего 8 мегапикселей, снимать с неё высококачественные фото не стоит ждать. Аккумулятор ёмкостью 6300 мА·ч солидный, но 15-ваттная зарядка явно не поспешит восполнить заряд после израсходования.

Из дополнительного стоит отметить поддержку Wi-Fi 5, отсутствие NFC и вес устройства в 197 грамм. В итоге Realme Note 80 — добротный вариант для тех, кому важны прочность и автономность при минимальной цене, но вряд ли смартфон заинтересует поклонников технологий вроде 5G и AMOLED-экранов.