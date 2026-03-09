Apple расширила доступ к ярким обоям MacBook Neo — теперь они доступны для всех пользователей Mac с установкой бета-версии macOS Tahoe 26.4. Обновление для разработчиков, вышедшее недавно, предлагает новые цветные изображения с градиентами и пузырьковыми линиями в четырёх цветах: Mac Purple, Mac Blue, Mac Pink и Mac Yellow, на которых можно увидеть стилизованное слово «Mac».

Получить доступ к этим обоям можно через «Системные настройки» в разделе «Обои», выбрав их в категории «Изображения». Apple традиционно распространяет все обои, использованные для продвижения новых моделей Mac, для всех совместимых устройств — MacBook Neo пополнил коллекцию вместе с визуальными решениями, ранее выпущенными для MacBook Air, MacBook Pro и iMac.

Кроме новых обоев, macOS Tahoe 26.4 beta 4 принесла ряд новых эмодзи, включая тромбон, сундук с сокровищами, искажённое лицо и другие печально весёлые персонажи. Пока обновление доступно только для разработчиков, вскоре можно ожидать выпуск публичной беты. Полноценный релиз планируется этой весной.

Что значит выпуск новых обоев для Mac и macOS Tahoe

Обновление обоев — традиционная часть мелких апдейтов macOS, но в случае с MacBook Neo Apple демонстрирует стратегию укрепления бренда новых устройств, даже когда они недавно появились на рынке. Специфический дизайн с пузырьками и яркий стиль подчёркивают молодой, свежий характер серии Neo, пытаясь сделать её узнаваемой среди конкурентов.

Стоит заметить, что новые обои — лишь часть крупного обновления, которое включает поддержку новых эмодзи и другие мелкие улучшения. Кроме того, в этом году Apple ожидает вывод «MacBook Ultra» с OLED-экраном и сенсорным вводом, что значительно расширит линейку ноутбуков. Новый MacBook Neo стартует с цены в $599 и уже сравнивается в тестах с iPhone 16 Pro благодаря процессору A18 Pro.





Распространение фирменных обоев для всех macOS-устройств — стандартная практика Apple для поддержания единого пользовательского опыта, которая одновременно служит скрытой рекламой новых моделей. Пока стабильный релиз не вышел, бета-тестеры могут опробовать это и другие новшества, готовясь к полноценному обновлению системы этой весной.