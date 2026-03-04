SpaceX объявила новую акцию для новых подписчиков Starlink Residential в США: первые шесть месяцев услуги доступны по сниженным тарифам — от 39 долларов в месяц. При этом компания временно отказалась от первоначальной платы за оборудование и ежемесячной аренды комплекта.

Новые тарифы Starlink выглядят следующим образом:

100 Мбит/с — 39 долларов вместо прежних 50;

200 Мбит/с — 69 долларов вместо 80;

400+ Мбит/с — 109 долларов вместо 120.

Однако предложение действует не по всей стране, а только в некоторых регионах, и распространяется на первые полгода использования. Если пользователь решит расторгнуть договор раньше срока, ему придётся вернуть арендованное оборудование Starlink.

В условиях растущей конкуренции на рынке спутникового интернета SpaceX продолжает снижать цены, чтобы удержать клиентов и расширить покрытие. Компании как Amazon с проектом Kuiper и OneWeb предлагают альтернативы, но SpaceX сохраняет преимущество благодаря масштабной инфраструктуре и постоянным улучшениям сервиса.

Снижение цен и отказ от платы за оборудование — попытка сделать спутниковый интернет доступнее для широкой аудитории, особенно в отдалённых регионах, где традиционное подключение затруднено. Как долго продлится эта акция и последуют ли аналогичные шаги в других странах, пока неизвестно.



