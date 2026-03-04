Samsung Galaxy S26 Ultra сохранил ёмкость аккумулятора в 5000 мА·ч, рассчитывая на энергоэффективность Snapdragon и оптимизации One UI 8.5, но не увеличил батарею. В новом тесте смешанного использования смартфон отработал около 9 часов 8 минут, уступив конкурентам с батареями более 7000 мА·ч: iPhone 17 Pro Max показал 9 часов 41 минуту, Xiaomi 17 Pro Max — свыше 10 часов, а OnePlus 15 продержался впечатляющие 12 часов 31 минуту.

Такой подход Samsung отличается от стратегии китайских брендов, которые предпочитают ставить аккумуляторы ёмкостью 7300—7500 мА·ч, что обеспечивает рекордное время автономной работы несмотря на аналогичный чипсет Snapdragon. Впрочем, Galaxy S26 Ultra работает немного дольше своего предшественника S25 Ultra, который прожил 8 часов 40 минут.

В другом недавно опубликованном сравнении Galaxy S26 Ultra обошёл iPhone 17 Pro Max по автономности, что говорит о важности методологии тестирования и сценариев использования, а не только объёма аккумулятора. Тем не менее устойчивое преимущество смартфонов с крупными батареями очевидно, и Samsung пока идёт по пути баланса между размером и энергоэффективностью.

При этом OnePlus 15 с аккумулятором 7300 мА·ч впечатляет временем работы — более 12 часов в смешанном режиме, что может привлечь внимание пользователей, ставящих на первое место автономность. Xiaomi 17 Pro Max с батареей 7500 мА·ч тоже существенно выигрывает у Galaxy по этому параметру. Samsung же делает ставку на оптимизации и не увеличивает размер аккумулятора, что может оказаться рискованным решением в условиях всё более жёсткой конкуренции.

Вопрос остаётся открытым: удастся ли Samsung сохранить звание топового флагмана, опираясь только на оптимизацию и энергоэффективность чипсета, когда у конкурентов появляются устройства с батареями, которые по объёму превышают её почти в полтора раза?



