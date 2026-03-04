Компания Anker представила настольное зарядное устройство GaN Desktop Charger Pro+ мощностью 250 Вт, рассчитанное на одновременную зарядку нескольких устройств. Новинка получила шесть портов, включая четыре USB-C и два USB-A, и дебютировала на китайской площадке JD.com по цене около 120 долларов США.

USB-C1 порт способен выдавать до 140 Вт, что позволяет быстро заряжать даже мощные ноутбуки вроде 16-дюймового MacBook Pro. Устройство поддерживает разные напряжения и токи — от 5 В/3 А (15 Вт) до 28 В/5 А (140 Вт), адаптируясь под широкий спектр гаджетов. Остальные три USB-C порта обеспечивают до 100 Вт, что характерно для современных смартфонов и планшетов.

Anker Pro+ совместимо с большинством популярных протоколов быстрой зарядки: PD 3.1, PPS, SCP, UFCS, а также фирменными стандартами Xiaomi и Huawei (до 66 Вт). Два USB-A порта с мощностью до 22,5 Вт отлично подходят для зарядки мелких устройств вроде наушников и портативных аккумуляторов.

Технология GaN позволила сделать зарядное устройство компактным (106×90×40 мм) и лёгким — всего 640 граммов, что непривычно для мощных зарядок такого класса. Отслеживать использование мощности помогает 2,26-дюймовый ЖК-дисплей на передней панели — там отображается нагрузка каждого порта в реальном времени.

Интеллектуальная система распределения питания гарантирует безопасность и эффективность зарядки сразу нескольких гаджетов, что делает эту модель привлекательной для тех, у кого дома или на работе много техники. Однако конкуренция в сегменте мощных GaN-зарядок растёт — отмечается, что подобные решения от ASUS, Baseus и других брендов также постепенно уменьшают габариты и расширяют функционал.





При цене около 120 долларов Anker GaN Desktop Charger Pro+ выглядит практичным выбором для тех, кто ценит универсальность и высокую мощность в одном корпусе без лишних размеров. Остаётся вопрос, как он проявит себя в интенсивной эксплуатации и насколько быстро появятся похожие решения с поддержкой ещё более новых стандартов.