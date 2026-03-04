В России появились новые флагманы Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra — теперь их можно купить с официальной двухлетней гарантией, бесплатной разовой заменой экрана в первые шесть месяцев и скидками до 5 000 рублей до конца марта 2026 года.

Цены на Xiaomi 17 в розничной сети «М.Видео» варьируются от 85 тысяч рублей за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти до 95 тысяч рублей за модификацию с 16 и 512 ГБ. Xiaomi 17 Ultra с топовыми параметрами предлагает 16 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ встроенного накопителя по цене от 125 до 135 тысяч рублей.

Производитель серьёзно подошёл к сервису — гарантия увеличена вдвое до 24 месяцев, а для самых быстрых покупателей предусмотрена бесплатная замена экрана один раз в течение первого полугода. Это выглядит как попытка вывести клиентский опыт на новый уровень и нивелировать опасения из-за высокой цены.

В основе обеих моделей лежит свежий процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Экран — OLED с адаптивной частотой от 1 до 120 Гц и пиковым уровнем яркости до 3500 нит. Среди прочих «наворотов» — поддержка Wi-Fi 7, стереодинамики с Dolby Atmos, а также защита по стандарту IP68.

Xiaomi 17: основная камера 50 Мп Light Fusion 950 с оптической стабилизацией (OIS); аккумулятор 6330 мА·ч; сверхбыстрая проводная зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная — 50 Вт.

Xiaomi 17 Ultra: 6,9-дюймовый HyperRGB-дисплей; 1-дюймовый датчик Light Fusion 1050L; 200-мегапиксельная перископная камера; батарея 6000 мА·ч с проводной зарядкой 90 Вт и беспроводной 50 Вт.

Технологическое совершенство и уровень съёмки с оптикой Leica делают обе модели конкурентами на рынке, где Samsung и Apple продолжают удерживать пальму первенства. При этом политика Xiaomi с расширенной гарантией и привлекательными скидками создаёт дополнительные стимулы переключаться на новые устройства именно в России.



