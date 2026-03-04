Nubia представила на MWC Barcelona 2026 универсальный игровой смартфон Neo 5 GT, ориентированный на молодых геймеров и поколение Z. Главным достоинством устройства стала система активного охлаждения с интегрированным вентилятором и большой площадью теплоотвода — 29 508 мм². Такой подход обещает стабильную производительность даже в длительных игровых сессиях.

Аппарат построен на 4-нм чипе MediaTek D7400 с памятью LPDDR5 и фирменной технологией NeoTurbo Engine, которая поддерживает плавную частоту кадров. Физические триггеры Neo Triggers 5.0 и сенсорная технология Magic Touch 3.0 минимизируют задержку управления — важный аспект для хардкорных игроков.

6,8-дюймовый AMOLED-дисплей Neo 5 GT показывает разрешение 1,5K с частотой обновления 144 Гц и пиком яркости до 4500 нит — серьёзный козырь для работы на ярком солнце и плавной картинки. Аккумулятор ёмкостью 6210 мА·ч поддерживает быструю зарядку 80 Вт. Среди игровых режимов выделяется Extreme Mode с до 23 минутами геймплея или 29 часами ожидания при критическом остатке 5% заряда.

Кроме того, технология Bypass Charging позволяет подавать питание напрямую на систему во время игры, минуя аккумулятор и тем самым снижая тепловую нагрузку и замедляя деградацию батареи. Всё это предлагается по цене 400 евро — привлекательное предложение в сегменте игровых смартфонов с активным охлаждением.