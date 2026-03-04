Новый завод Xiaomi оснащён линией с искусственным интеллектом, который позволяет роботам собирать смартфоны с точностью, сравнимой с «продеванием нити в иголку». Машины справляются с автоматизированными задачами и обеспечивают высокое качество продукции в режиме реального времени.

Каждый аппарат проходит строгий контроль и настройку в процессе сборки и перемещения по фабрике, а производственная линия постоянно оптимизируется для повышения эффективности.

Эта фабрика стала третьим крупным производственным комплексом Xiaomi после заводов по выпуску флагманских смартфонов и электромобилей. В конце прошлого года компания открыла современный высокотехнологичный завод бытовой техники в Ухане, практически полностью автоматизированный.

Ранее, в 2024 году, Xiaomi запустила «тёмную фабрику» смартфонов, где производство работает круглосуточно без участия людей. Такой подход минимизирует ошибки и увеличивает скорость выпуска устройств, что ставит компанию в один ряд с лидерами отрасли по уровню автоматизации.