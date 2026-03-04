Рынок китайских автомобилей в России ожидает серьёзная чистка. Экс-директор Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Олег Мосеев предсказывает сокращение числа китайских брендов на российском рынке с нынешних 56 до 10—12. По его оценке, столько компаний достаточно, чтобы покрыть спрос по модельному миксу без лишних перекрытий.

Мосеев обращает внимание, что избыток производителей мешает развитию как отечественного автопрома, так и локализации производства. Россия по-прежнему остро нуждается в оптимизации рынка, поскольку текущая ситуация не позволяет ни иностранным, ни российским компаниям в полной мере перейти на внутреннее производство. Рынок оказался слишком малоёмким для поддержки всех участников.

Для нашего рынка нужно не 56 автопроизводителей, как сейчас, а максимум 10−12, которые закроют всю потребность по модельному миксу. Олег Мосеев, экс-директор РОАД

Помимо внутреннего спроса встаёт и проблема поставок автокомплектующих из-за ограничений во взаимодействии с «недружественными» странами. Это ставит под угрозу планы по локализации и самообеспечению автопрома в России. Сложности с развитием собственной цепочки поставок уже сегодня ограничивают возможности развития промышленности.

Почему число китайских брендов сократится

Рынок китайских автомобилей в России резко вырос за последние несколько лет — на фоне ухода западных брендов китайские компании получили шанс занять нишу и увеличить продажи. Однако рост представлен количеством предложений, а не глубиной локализации или устойчивостью инфраструктуры. В России сегодня слишком много марок и моделей, которые конкурируют на одном и том же небольшом рынке.

Уменьшение числа китайских производителей до 10—12 позволит сосредоточить ресурсы, инвестировать в производство и сервис, а также усилить локализацию, что необходимо для снижения зависимости от импорта. Это тенденция, уже частично наблюдаемая в отрасли: изменился фокус с количественного расширения на качество и устойчивость бизнеса.





Контекст и влияние на российский автопром

Ситуация с локализацией китайских компаний в России отражает более широкий тренд на консолидацию рынка. Западные бренды свернули или замедлили присутствие, китайцы зашли, но бизнес-модель требует адаптации к ограниченному внутреннему спросу и сложной логистике.

Например, Geely и Chery активно наращивают производство в России и делают ставку на локализацию. Тем не менее, им придётся бороться не только между собой, но и с объективным внутренним барьером — российским рынком, который не способен равномерно поддержать столь многочисленных игроков.

Кроме того, недостаточная развитость производственных мощностей и ограниченный доступ к технологиям усложняют выход на требуемый уровень локализации. Автокомпоненты продолжают импортироваться, а сотрудничество с «недружественными» странами остаётся проблемным.

Как это повлияет на покупателей и рынок

Сокращение числа китайских марок должно привести к повышению качества моделей и сервисного обслуживания. Конкуренция останется, но она станет более осмысленной и стабильной. Потенциально это улучшит ситуацию с запасными частями и локальной поддержкой автомобилей, которые покупают россияне.

Однако часть игроков уйдёт с рынка, что может сузить выбор в короткой перспективе и повысить цены на околокомплектующие. Производителям и дилерам предстоит адаптироваться к новым условиям, а потребителям — привыкать к более узкому, но, возможно, более качественному предложению.

В итоге решение о сокращении числа китайских автовендоров на российском рынке — не только стратегическая необходимость для развития локализации и промышленности, но и сигнал о грядущих изменениях в структуре автомобильного рынка России.