Торговые марки Tenet Plus L4, L6 и L8 зарегистрировали для продажи автомобилей, комплектующих и аксессуаров — новый российский бренд, появившийся в партнёрстве «АГР Холдинг» и Defetoo, переходит от слов к делу. Производство обещают запустить на двух заводах «АГР Холдинг» в первой половине 2026 года; в заявочных документах сделали ставку на надёжность под российские условия.

Когда начнется производство Tenet Plus

В документах прямо указаны планы полного цикла выпуска — это больше, чем красивый логотип: регистрация товарных знаков защищает коммерческую экосистему от продажи неоригинальных запчастей и аксессуаров. Официальный старт производства намечен на первую половину 2026 года; работать будут два завода «АГР Холдинг», что даёт бренду шанс быстро нарастить объёмы при наличии спроса.

С кем будет конкурировать Tenet Plus

Появление ещё одной отечественной марки — простой ответ на дефицит моделей и давление локализации. Прямые конкуренты — Lada (АвтоВАЗ), УАЗ и ГАЗ по бюджету и по прочности, а по цене и дизайну Tenet Plus придётся мериться с китайскими марками вроде Chery, Geely и Haval, которые уже захватили сегмент доступных машин. Выигрывают «АГР Холдинг» и Defetoo: у них есть производственные мощности и маркетинговый контроль. Проигрывают импортёры и бренды с хрупкими цепочками поставок — они рискуют потерять долю, если Tenet Plus предложит конкурентную цену и надёжность.

Названия L4, L6 и L8 выглядят как простая сортировка по классам или размерам — это намёк, что линейка будет шире одной модели. Но главный экзамен для бренда — не регистрация марок и не пресс-релизы, а первые серийные автомобили и сервисная сеть: от них зависит, останется ли Tenet Plus очередной маркетинговой историей или зайдёт в массовый сегмент.