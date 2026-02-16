16 февраля Камский автозавод отпраздновал полувековой юбилей: ровно 50 лет назад с конвейера сошёл первый бортовой КАМАЗ‑5320, который затем показали на Красной площади перед XXV съездом КПСС. Праздник — памятный жест к истории завода, но цифры вокруг напоминают, что это уже не тот монстр советского автомобилестроения.

Первый КАМАЗ‑5320 с комбинированной красно‑белой кабиной на Красной площади получил номер 0000001, долго работал в башкирском совхозе, затем в 2000‑х его выкупили и восстановили — теперь он экспонат визит‑центра в Набережных Челнах. Символично и приятное прикосновение к бренду — но реальная картинка сложнее.

Продажи и загрузка мощностей

Завод, построенный в 1969-1976 годах и когда‑то способный выпускать более 150 тысяч грузовиков в год, сегодня заявляет о производственных мощностях на уровне 80-90 тысяч машин. В 2025 году КАМАЗ продал 38 388 грузовиков — примерно половина от возможной загрузки. Это не просто статистика; это сигнал о структурных изменениях рынка и о том, что наследие советской индустрии не гарантирует автоматическую нагрузку линий.

Причины простые и многослойные: снижение спроса на массовые советские модели, усиление конкуренции (включая рост поставок китайских марок в Россию), сбои цепочек поставок и переориентация производителя на государственные и специализированные заказы. Те, кому школа «серийный выпуск по пятилеткам» подошла, — государственные программы и военные контракты. Проигрывают частные перевозчики и рынки экспорта, которые стали менее предсказуемы.

Что дальше? КАМАЗу предстоит выбирать между сохранением статуса локального лидера по объёму и реальной модернизацией — инвестициями в электрификацию, цифровизацию и новые рынки, либо дальнейшей зависимостью от нестабильных государственных заказов. Праздник напомнил: у завода есть бренд и память — вопрос в том, хватит ли этого, чтобы вернуть прежние объёмы.



