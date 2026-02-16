Aurus подтвердил, что простой на елабужском заводе длительностью около двух месяцев — плановый и связан с подготовкой производства модернизированного седана Senat; компания заявила, что производственный план на 2026 год выполняется в установленные сроки.

Причины простоя завода Aurus

В официальном сообщении Aurus объяснил, что на площадке в Елабуге идут работы по модернизации производственных операций «в соответствии с графиком индустриализации», включая подготовку к выпуску обновлённой модели.

«Производственный план Aurus на 2026 год реализуется в установленные сроки и в соответствии с плановыми показателями. В настоящий момент на производственной площадке в Елабуге проходят работы по модернизации производственных операций в соответствии с графиком индустриализации, включая подготовку к выпуску обновленной модели» Aurus, пресс-служба

Компания уточнила, что параллельно на московской площадке ФГУП «НАМИ» сборка продолжается — значит текущим владельцам и заказчикам массовых сборок перебоев ждать не нужно.

Основные модели: седан Senat и внедорожник Komendant.

Производство: по индивидуальным заказам, небольшие объёмы.

Что изменилось в Senat (обновлённый дебют 2024 года): изменённые передняя и задняя части кузова, полностью новый салон, капот отштампован из алюминиевого листа для снижения веса.

Контекст: Aurus работает в нише премиум-автомобилей с низкими объёмами производства и высокой долей индивидуализации. Для таких заводов двухмесячная пауза при переналадке оборудования — обычная практика, но она бьёт по производственной логистике поставщиков комплектующих и по клиентам, ожидающим готовые автомобили в строгие сроки.

Кто выигрывает: завод получает обновлённые линии, Aurus — шанс повысить качество и тонкую настройку сборки для новой версии Senat. Кто проигрывает: мелкие поставщики с узкими графиками и клиенты с жесткими дедлайнами.





Прогноз: если переналадка пройдёт по плану, к концу года Aurus сможет увеличить долю полностью локализованных деталей и ускорить мелкосерийную сборку; если появятся задержки, компания рискует сдвинуть сроки поставок и столкнуться с претензиями индивидуальных клиентов.