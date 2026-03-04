Valve неожиданно сделала подарок пользователям, вновь добавив в Steam Counter-Strike: Global Offensive в почти полноценном виде. Правда, полноценности мешает ключевой момент — сейчас игра работает только с ботами, а онлайн-серверы отключены.

Раньше для запуска CS:GO приходилось использовать хитроумные бета-версии или ждать перехода на новую Counter-Strike 2, выпущенную в сентябре 2023 года. Теперь любой желающий может просто скачать CS:GO напрямую с официальной страницы и начать играть. Эта неожиданная доступность подогрела интерес — одновременный онлайн достиг 8 526 игроков, что, конечно, далеко от рекордного миллиона, но уже приятно для ностальгирующих.

Почему Valve вернула CS:GO несмотря на выход Counter-Strike 2

Counter-Strike 2 стала полноценной заменой классическому CS:GO, но отказываться от старой аудитории Valve, похоже, не собирается. По данным датамайнера Gabe Follower, компания в будущем может даже лицензировать CS:GO отдельно от CS2, что позволит сохранить старую версию в каталогах и развивать её параллельно.

Такой ход может приносить пользу Valve, учитывая, что новая игра требует более мощного железа и другой инфраструктуры, тогда как CS:GO остаётся доступной для многих на менее современных устройствах. Поддержка обеих версий позволит удержать как старых фанатов, так и тех, кто ищет что-то классическое без перехода в эволюцию.

Влияние на рынок и конкурентов

Возвращение CS:GO в Steam — своеобразный вызов сообществу и конкурентам, в первую очередь наземным тактическим шутерам. На фоне стремления новых проектов переформатировать жанр Valve демонстрирует уверенность в прочных позициях своего хита. Правда, без серверов онлайн не восстановится полностью, и конкуренты могут получить шанс укрепиться в нишах активных мультиплеерных игр.





Сейчас главный вопрос — станут ли у Valve полноценные серверы для CS:GO или сохранение временной заморозки — способ избежать перерасхода ресурсов на поддержку уже замещенного проекта. Решение в ближайшие месяцы покажет, насколько Valve готова развивать сразу двух конкурентов внутри одной вселенной.