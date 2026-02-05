Valve опубликовала новое обновление в Steam, в котором подтвердила, что не собирается переносить сроки выхода своих будущих продуктов, включая Steam Machine.

В настоящее время технологическая отрасль сталкивается с нарастающим дефицитом памяти и накопителей, во многом вызванным бумом искусственного интеллекта. Повышенный спрос на чипы памяти и компоненты хранения данных привёл к росту цен на рынке ПК-железа, затронув видеокарты и потребительские устройства. Несмотря на это, Valve заявляет, что её планы по выпуску Steam Machine, Steam Frame и Steam Controller остаются без изменений — эту позицию ранее также подтвердил генеральный директор AMD.

Valve впервые анонсировала эти устройства в ноябре прошлого года, не назвав точных дат релиза. Тогда компания ограничилась формулировкой о запуске в первой половине 2026 года. Этот срок по-прежнему актуален, однако теперь Valve объяснила, почему до сих пор не раскрыты точные цены и график начала продаж.

В новом сообщении компания признала, что рассчитывала уже сейчас иметь финальные данные по стоимости и срокам поставок. Однако ситуация с доступностью памяти и накопителей ухудшилась быстрее, чем ожидалось.

По словам Valve, ограниченное предложение и рост цен на ключевые компоненты затрудняют фиксацию окончательных цен и дат запуска, особенно для Steam Machine и Steam Frame. Это может означать, что итоговая стоимость устройств окажется выше, чем предполагалось ранее.





Тем не менее компания подчеркнула, что её общая цель по срокам релиза не изменилась. Valve предпочитает действовать осторожно, поскольку цены на память и накопители могут меняться очень быстро. Слишком ранняя фиксация стоимости может либо навредить покупателям, либо вынудить компанию пересматривать цены позже — чего Valve хочет избежать.

Согласно заявлению компании, все три устройства по-прежнему планируется выпустить в первой половине 2026 года. Valve продолжает работу над окончательными ценами и сроками запуска и пообещала поделиться новой информацией, как только все детали будут утверждены.