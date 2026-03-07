Valve сместила запуск своих новых устройств — Steam Machine, Steam Frame и Steam Controller — с уверенного релиза в первой половине 2026 года на менее конкретное «надеемся выпустить в 2026». Резкое подорожание оперативной памяти и проблемы с дефицитом комплектующих серьёзно подкосили производственные планы компании, заставив Valve пересмотреть сроки.

Ранее Valve рассчитывала выпустить всю новую линейку в начале 2026 года, затем сдвинула сроки на вторую половину года. Теперь компания говорит лишь о надежде на релиз в течение года, не давая точных обязательств. Это отражено в официальном блоге Valve, ориентированном на разработчиков, где прямо указывается, что проблемы с дефицитом памяти и накопителей влияют на планы выпуска.

Цены на оперативную память за последние месяцы выросли в три раза, что серьёзно ударило по себестоимости устройств. Вместе с глобальной нехваткой компонентов это привело к задержкам и росту цен почти по всему рынку аппаратного обеспечения. Valve не исключение: дефицит Steam Deck, задержки в запуске новых продуктов — всё это следствие общего кризиса.

Valve позиционирует себя как компанию, которая не пойдёт на компромиссы. Лучше отложить выпуск, чем выпустить завышенные по цене или технически урезанные устройства. Такое решение выделяет бизнес на фоне конкурентов, которые часто стремятся выйти на рынок любой ценой, рискуя репутацией.

На рынке игровых консолей и компьютеров постоянно приходится балансировать между доступностью комплектующих и требованиями к производительности. В 2025—2026 годах кризис с RAM и SSD стал серьёзным вызовом. Подобные проблемы испытывали и крупные игроки, вроде Sony и Microsoft, но Valve, имея меньший масштаб производства, оказалась особенно уязвима.





Почему стоимость памяти влияет на выход Steam Machine

Основная причина задержек — трёхкратный рост цен на оперативную память. Это не только поднимает себестоимость устройств, но и затрудняет доступ к необходимым объёмам комплектующих. В такой ситуации производство становится рискованным: запустить продукт по завышенной цене или технически урезанным — значит потерять рынок и лояльность пользователей.

Valve пытается избежать повторения ошибок прошлого. Steam Deck когда-то также пострадал от дефицита, и компания быстро поняла, что лучше ждать и улучшать качество, чем торопиться. В этом свете перенос релиза Steam Machine выглядит логичным шагом, направленным на долгосрочный успех.

Что ждёт Valve и Steam Machine в 2026 году

Если дефицит памяти и накопителей сохранится, вероятнее всего сроки будут сдвигаться дальше, пока рынок не стабилизируется. Valve вынуждена балансировать между ожиданиями пользователей, технологическими стандартами и реальностью цепочек поставок.

В перспективе эта ситуация может привести к более качественному железу, но с ценником выше рыночных альтернатив. Альтернативный сценарий — масштабные изменения в проекте, которые оттянут релиз даже за рамки 2026 года.

Пользователям остаётся ждать официальных обновлений и надеяться, что Valve всё-таки выпустит Steam Machine и сопутствующие устройства в этом году, хотя и с оговорками.