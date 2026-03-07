BMW выпустила для модели M2 комплект M Performance Track Kit, который превращает спорткар в почти гоночный автомобиль с элементами из M4 GT4. Интересно, что такой же набор не предложили для более крупных M3 и M4, что усиливает мнение о том, что M2 фактически занял место классического компактного M3 — с компактностью, игривостью и доступностью. Почему же BMW решила оставить M3 и M4 без такого апгрейда, несмотря на их более высокий ценник?

M Performance Track Kit для M2 включает передний сплиттер с диффузором, регулируемое антикрыло в стиле «лебединая шея» с двумя уровнями прижимной силы, регулируемую подвеску coilover с первой в мире дорожной сертификацией регулируемых амортизаторов специального мотоспорта. В комплект также вошли аэродинамические элементы и масляный радиатор — всё это обеспечивает улучшенную управляемость и эффективность на треке, сохраняя при этом дорожную легальность в Германии. Цена комплекта стартует от €23 500 без налогов.

Парадоксально, что все эти детали частично взяты именно с гоночного M4 GT4, но BMW не предложила такой же комплекс для G80 M3 и G82 M4. Особенно с учётом того, что обе модели стоят дороже, а установка комплекта была бы экономически оправдана. Опция для M2 выглядит как признание статуса автомобиля, который теперь стал воплощением классического представления о модели M3 в компактном формате.

Отсутствие подобного комплекта для M3 и M4 выглядит особенно странно на фоне существования M2 Racing — гоночной версии M2, не разрешённой для дорог общего пользования. Возможно, BMW сосредоточилась на том, чтобы не перегружать линейку и не создавать конкуренцию внутри бренда на треке, ограничив эксклюзивные «трековые» решения самыми маленькими и доступными M-моделями.

Почему M2 получил M Performance Track Kit, а M3 и M4 — нет

BMW явно позиционирует M2 как доступный, лёгкий и игривый компактный спорткар, который многие бывшие поклонники M3 воспринимают как возвращение к классическим традициям марки. M3 и M4 за последние годы выросли в размерах, весе и оснащении, сделав акцент на люксовых функциях и раскрученной мощности, но потеряли в манёвренности и простоте управления.





Комплект M Performance Track Kit — дорогостоящий проект, который не окупится автоматически на M3 и M4 из-за их другой аудитории и более высокой цены. К тому же срок жизни модели M3 (G80) заканчивается примерно в июне следующего года, что снижает экономическую целесообразность вложений в дополнения. M4 (G82) будет выпускаться дольше — до 2029 года, но бренд, вероятно, решил оставить трековый комплект эксклюзивным для M2 в ближайшем будущем.

Это позволяет M2 не просто оставаться «младшей» моделью в линейке, но и крепко занять нишу классического спортивного BMW — лёгкого и компактного автомобиля, который выделяет острое рулевое управление и высокая концентрация драйва. Если сложить вместе цену, ожидания клиентов и стратегию бренда, решение не расширять трековый комплект на M3 и M4 выглядит логичным.

Открытый вопрос — заинтересованы ли владельцы M3 и M4 в таком заводском «трековом» комплекте? Есть шанс, что BMW поступит по уже известной формуле: отдельные опции и версии для фанатов M2, оставляя M3 и M4 более универсальными и серьёзными спорткарами.