Apple внесла изменения на своей странице руководства, отразив новые назначения и изменения в своей исполнительной команде. Среди нововведений — назначение Дженнифер Ньюстед на пост главного юрисконсульта и появление в списке топ-менеджеров Стива Лемэя и Молли Андерсон.

В конце прошлого года компания объявила о предстоящем уходе в отставку Лизы Джексон, вице-президента по вопросам экологии и социальной политики. Её направление перейдёт под руководство Кэтрин Адамс, которая сама планирует покинуть компанию в конце 2026 года. Параллельно Apple сообщила, что с 1 марта 2026 года Дженнифер Ньюстед, ранее работавшая юрисконсультом в Госдепартаменте США и главным юристом Meta*, станет главным юрисконсультом Apple.

Нынешние изменения отразились в обновлении на странице руководства: Кэтрин Адамс теперь указана как старший вице-президент по государственным делам, Дженнифер Ньюстед — старший вице-президент и главный юрисконсульт. Также титул Эдди Кью изменился на старшего вице-президента по сервисам и здравоохранению, что связано с интеграцией подразделения по здоровью и фитнесу в сервисный блок после ухода Джеффа Уильямса с поста операционного директора в прошлом году.

К тому же Apple впервые появилась в списке с Стивом Лемэем, новым вице-президентом по дизайну человеческого интерфейса, назначенным в конце прошлого года после того, как Алан Дай, бывший на этой должности, ушёл работать в Meta*. Молли Андерсон, возглавляющая промышленный дизайн Apple с 2024 года, теперь также официально числится в руководстве компании как вице-президент.

Подобные перестановки отражают продолжающееся обновление руководства Apple, что совпадает с адаптацией к новым бизнес-целям и уходом ключевых фигур. В следующий раз изменения на уровне топ-менеджмента вряд ли будут менее заметными, учитывая масштабы трансформаций внутри компании.





* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.