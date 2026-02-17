Valve официально объяснила, почему некоторые магазины показывают «sold out»: Steam Deck OLED «временно может не быть в наличии в отдельных регионах» из‑за дефицита памяти и накопителей. Одновременно Valve подтвердила, что модель Steam Deck LCD 256GB прекращает производство — когда она уйдёт со складов, больше не вернётся.

Почему Steam Deck OLED пропал из продажи

На странице продажи Valve добавила короткое, но показательное примечание: проблемы с доступностью связаны не с логистикой или спросом на устройство, а с компонентами — оперативной памятью и флеш‑накопителями. Это означает, что дефицит касается именно ключевых внутренних частей, без которых портативный ПК просто не соберут.

Примечание: Steam Deck OLED may be out‑of‑stock intermittently in some regions due to memory and storage shortages. Steam Deck LCD 256GB is no longer in production, and once sold out will no longer be available. Valve, компания

Valve уже сталкивается с последствиями кризиса комплектующих: помимо дефицита Steam Deck, компания пересматривает цены и сроки выпуска новой линейки аппаратных продуктов — Steam Machine и Steam Frame — потому что стоимость компонентов и логистика перестали быть предсказуемыми.

Где сейчас доступны Steam Deck и какие модели исчезают

Рынки США и Азии: пока что распродано — страницы показывают отсутствие товара.

Европа: по состоянию на последнее обновление, в европейском магазине ещё есть модели в продаже — проверяйте локальный магазин.

Steam Deck LCD 256GB: производство прекращено; оставшиеся запасы будут последними.

Если вы планировали покупку — не спешите с выводами: партии могут появляться эпизодично, а региональная доступность варьируется. Тем не менее помните, что прекращение производства LCD‑версии означает сокращение предложений бюджетного варианта в будущем.

Причина дефицита не указывает на проблему только Valve: рынок памяти и флеш‑накопителей испытывает повышенное давление со всех сторон — спрос со стороны дата‑центров, ускорители для задач ИИ и потребительские устройства одновременно тянут поставки. Производители памяти пытаются балансировать объём выпуска и структуру заказов, поэтому мелкие смещения в цепочке поставок могут привести к локальным перебоям в ассортименте готовых устройств.





Для Valve это удар по планам: уже объявленные задержки и переоценка стоимости других устройств компании показывают, что Valve готовит ответную стратегию — либо ждать стабилизации цен на компоненты, либо поднимать розничные цены, чтобы сохранить рентабельность.

Вопросы остаются открытыми: сколько продлится дефицит и подтолкнёт ли он Valve к повышению цен на Steam Deck или к сокращению модельной линейки? Покупателям остаётся мониторить региональные магазины и учитывать, что LCD‑вариант скоро уйдёт окончательно — если хочется сэкономить, сейчас последний шанс.