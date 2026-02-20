Slay the Spire 2 попадёт в ранний доступ Steam 5 марта 2026 года: Mega Crit планирует использовать этот этап, чтобы собрать отзывы игроков, отбалансировать контент и опробовать «экзотические» механики перед окончательным релизом. Ранний доступ, по словам студии, продлится «год или два, или дольше» — короче, пока игра не «заработает» так, как нужно разработчикам и сообществу.

Дата выхода Slay the Spire 2

Дата раннего доступа — 5 марта 2026 года. Игра появится в Steam; Mega Crit прямо говорит, что цель этого периода — не только найти и исправить баги, но и протестировать новые идеи и узкоспецифические проблемы, которые сложно обнаружить в закрытой разработке.

»Slay the Spire требует много обратной связи от игроков, чтобы мы могли балансировать контент, добавить удобные мелочи и убедиться, что игра работает без сбоев. Ранний доступ также даёт шанс протестировать экспериментальные функции, попробовать экзотические дизайны, выявить нишевые проблемы и помогает нам убедиться, что игра движется в правильном направлении.» Разработчики, Mega Crit

Главная игровая новинка — кооперативный режим на четырёх человек с уникальными картами и командными синергиями. Это явный отход от строго сольного фокуса оригинала 2019 года и попытка расширить аудиторию: мультиплеер добавляет социальных стимулов для долгой жизни проекта и даёт разработчикам больше сценариев для баланса.

Некоторые герои из первой части вернутся, но Mega Crit обещает и новых персонажей. Для тех, кто пропустил первую игру: Slay the Spire 2019 года стала культурным феноменом в жанре карточного рогалика и получила порты на консоли и iOS, включая участие в Apple Arcade — то есть у франшизы уже есть зрелая аудитория, готовая тестировать и влиять на развитие сиквела.

Остаётся вопрос: как именно кооператив и экспериментальные карты повлияют на баланс и мету — и хватит ли у Mega Crit ресурсов, чтобы поддерживать игру в течение того самого «года или двух». Ранний доступ даст ответы — и шанс для игроков реально повлиять на финальную версию.



