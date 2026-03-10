По словам технического директора Тома Гиллермина и старшего геймплей-программиста Флориана Торреса, около 95% всех игровых механик Clair Obscur сделаны именно через Unreal Blueprints — систему узлов, которая позволяет собирать игровые процессы без написания строк кода на C++. Это дало возможность разработчикам, не обладающим глубокими знаниями программирования, сосредоточиться на геймдизайне и быстрой реализации идей.

Как Unreal Blueprints меняют разработку игр

Unreal Blueprints — это не просто инструмент для новичков. Это полноценная платформа для разработки, позволяющая быстро прототипировать и масштабировать игровые системы. Для Sandfall Interactive этот инструмент стал спасением: с одной стороны, он обеспечил стабильность и позволил дизайнерам активно участвовать в создании игры, с другой — усложнил отладку и порой привёл к неэффективному использованию памяти.

Несмотря на минимальное количество собственного кода, команда добавляла его для экспериментальных функций и оптимизации. Это говорит о том, что полностью отказаться от программирования для серьёзных проектов пока не получается, но доля визуального скриптинга в индустрии однозначно растёт. Сегодня многие инди-разработчики и небольшие студии выбирают именно такой путь, чтобы создавать насыщенный и глубокий геймплей без большого штата программистов.

Интересным техническим нюансом стало поведение персонажа Esquie: пока герой находится в воде, на самом деле он не плавает, а словно идёт по поверхности. Это отражает ограничения движка и выбранной технологии, иногда вынуждающей разработчиков искать нестандартные решения. Такой подход не снизил качество игры, но раскрывает технические трудности за красивой картинкой и сложными механиками.

Sandfall Interactive не ставили цель учить других, как правильно делать игры. Их доклад — скорее признание в умении работать с минимальным штатом и эффективным использованием современных инструментов. Для Unreal Engine это отличный пример подтверждения, что даже небольшая команда может создать полный и оригинальный проект, используя визуальные скрипты.



