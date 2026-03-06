Slay the Spire 2 буквально взорвала Steam сразу после запуска раннего доступа на Windows 5 марта 2026 года, установив новый рекорд одновременных игроков для рогаликов на этой платформе — более 430 тысяч человек одновременно. Этот показатель не только в три раза превзошёл предыдущий рекорд, но и вызвал серьёзные технические проблемы в работе Steam, прервав её примерно на полчаса.

Рекорд Slay the Spire 2 с лёгкостью превзошёл достижение Mewgenics, тактической игры с элементами котов, которая всего месяц назад достигла 115 428 игроков одновременно. Предыдущий рекорд до этого принадлежал Hades 2 с примерно 113 тысячами одновременных пользователей.

Почему успешный релиз Slay the Spire 2 важен для жанра рогаликов

Slay the Spire 2 выходит спустя семь лет после первой части и к моменту релиза уже нарастил вокруг себя огромный интерес — это не просто игра для фанатов жанра, а событие, которое доказывает масштаб и привлекательность рогаликов за пределами нишевого сообщества. При этом стоит помнить, что пока это только ранний доступ, доступный лишь на ПК, без мультиплатформенного охвата.

Сравнение с Mewgenics и Hades 2, которые преодолевали десятилетия разработки или базировались на более крупных именах, подчёркивает, как Slay the Spire 2 стал серьёзным явлением. В среднем игре удалось удержать около 300 тысяч одновременных игроков через несколько дней после запуска, что говорит о долгосрочном интересе аудитории и потенциале для масштабирования.

Технические проблемы Steam и их влияние

Сам факт, что Slay the Spire 2 смог так быстро нагрузить мощности Steam и вызвать ощутимые перебои в работе, говорит об исключительном внимании игроков и серьёзной нагрузке на инфраструктуру цифрового магазина. На Steam давно жалуются на сбои во время крупных релизов, однако достижения Slay the Spire 2 наглядно подчёркивают, что даже гегемон рынка цифровой дистрибуции не всегда готов к резкому всплеску популярности.





Это, конечно, развитие событий не в пользу пользователей, но с точки зрения интереса к новым играм — хороший знак для разработчиков и издателей: рогалик перестал быть жанром для узкой аудитории и вошёл в мейнстрим.