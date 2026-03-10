Обновлённый Haval H3 2026 модельного года уже выбран большинством покупателей в версиях Elite — как с передним, так и с полным приводом. Такое предпочтение связано с идеальным балансом цены и оснащения в этих комплектациях, сообщают автоэксперты. Главным конкурентом для кроссовера остаётся Haval Jolion, что подчёркивает сегмент компактных стильных паркетников в ценовом диапазоне около 2,7 млн рублей.

Haval H3 за 2 699 000 рублей получил 1,5-литровый турбомотор мощностью 177 л.с. и крутящим моментом 270 Нм. Для полноприводных моделей предусмотрена интеллектуальная система полного привода Torque-On-Demand и семиступенчатая роботизированная коробка передач. Это техническое обновление выделяет H3 среди прямых конкурентов, усиливая его внедорожные возможности и экономичность.

Дизайн Haval H3 изменений почти не претерпел — кузов остался узнаваемым, но модернизирована кормовая часть: ниша для номерного знака смещена на пятую дверь, заднее стекло увеличено, добавлен дворник с омывателем. Модели с полным приводом получили решётку радиатора в матовом тёмном цвете, подчёркивающую более брутальный вид.

Салон стал удобнее. Теперь рулевое колесо с более толстым ободом оснащено кнопками управления круиз-контролем. На втором ряду сидений появился подлокотник и центральный подголовник, а дорогие комплектации получили жёсткую полку в багажнике. Кроме того, выросло количество комплектаций, которые получили модернизированный набор цифровых функций.

Выбор именно версии Elite — прогнозируемое явление. В условиях насыщенного рынка кроссоверов с компактными размерами и мощными моторами покупатели ищут сочетание практичности и современных технологий без переплаты за излишества. Haval H3 с турбомотором и универсальной трансмиссией предлагает именно эту комбинацию, обеспечивая жёсткий, но доступный вариант на фоне аналогов.



