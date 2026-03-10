Средняя цена на бензин в Калифорнии превысила отметку в 5 долларов за галлон и достигла 5,2 доллара, показывают данные Американской автомобильной ассоциации. По США в целом цена приблизилась к 3,5 доллара, однако именно в Калифорнии топливо осталось самым дорогим в стране.

За последние сутки средняя цена бензина в США выросла примерно на 5 центов и достигла 3,48 доллара за галлон. В отдельных штатах цены отличаются значительно, и в штате с самой дорогой ценой — Калифорнии — стоимость топлива уже превышает 5 долларов за галлон.

Рекорд для второго срока Дональда Трампа был установлен в апреле прошлого года, когда из-за повышения пошлин на импорт средняя цена доходила до 3,24 доллара за галлон. При этом в июне 2022 года, при администрации Джо Байдена, цена на бензин в среднем по стране впервые превысила 5 долларов за галлон, что стало политическим козырем в предвыборных дебатах и поводом для критики властей со стороны оппонентов.

В Калифорнии цены продолжают расти, несмотря на усилия по развитию электромобилей и альтернативных видов топлива. Штату не удаётся снизить зависимость от бензина для личного транспорта. Наиболее дорогой бензин в регионе влияет на бюджет жителей и бизнес, усугубляя экономическую напряжённость в штате, известном высокими налогами и строгим регулированием.

В ближайшие месяцы ситуация с ценами на топливо станет одним из ключевых факторов политической борьбы в США. Повышение стоимости бензина бьёт по кошельку избирателей и заставляет власти искать баланс между налоговой политикой, импортом и поддержкой национального производства.



