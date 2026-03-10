Porsche дополнил электрическую линейку Cayenne новой модификацией S, которая занимает позицию между базовой и топовой Turbo. Новинка сочетает мощный электрический привод с привлекательной ценой — стоимость модели составляет 128 650 долларов с учётом доставки, что делает её чуть доступнее Turbo, но ощутимо дороже начальной версии. Такой подход повторяет стратегию Porsche для модели Macan, где линейка электрических версий теперь отражает варианты с двигателем внутреннего сгорания.

В основе Cayenne S — электрический привод с двумя моторами и постоянным полным приводом. Мощность снижена до 536 л.с., но с активированным запуском (launch control) она достигает 657 л.с. Ускорение до 100 км/ч занимает 3,6 секунды, а максимальная скорость — 250 км/ч. Главная батарея — на 113 кВт·ч, поддерживающая быструю зарядку мощностью до 400 кВт. При наличии соответствующей зарядной станции аккумулятор можно зарядить с 10 до 80% менее чем за 16 минут. Для этого используется порт быстрой DC-зарядки с водительской стороны; с пассажирской стороны предусмотрён разъём для медленной AC-зарядки.

Визуальные отличия новой версии заметны в переднем и заднем бамперах, окрашенных в Volcano Grey Metallic. Для американских покупателей доступна палитра из 13 цветов и многочисленные опции. Среди прочих предлагаются система Porsche Torque Vectoring Plus для улучшения управляемости, активная подвеска Active Ride и керамические композитные тормоза, а также пакет Sport Chrono. Этот пакет позволяет временно увеличить мощность на 120 л.с. с помощью кнопки push-to-pass, что полезно для обгона.

Появился и пакет Interior Style с двухцветным интерьером в чёрно-зелёных тонах, который сочетается с эксклюзивным цветом кузова Mystic Green. Салон оформлен зелёными акцентами на дверях, руле и приборной панели. Такая стилистика подчёркивает экологический статус модели и эмоциональную составляющую, важную для покупателей премиальных электромобилей.

Ценообразование делает Cayenne S сбалансированным вариантом внутри электрической гаммы: он на 17 300 долларов дороже базовой версии и на 36 700 долларов дешевле Turbo. Поставки в США начнутся к концу лета.





Базовая версия: 402 л.с. (435 л.с. с launch control), 4,5 с до 100 км/ч, 230 км/ч, 111 350 $

Cayenne S: 536 л.с. (657 л.с. с launch control), 3,6 с до 100 км/ч, 250 км/ч, 128 650 $

Turbo: 844 л.с. (1 139 л.с. с launch control), 2,4 с до 100 км/ч, 260 км/ч, 165 350 $

В перспективе Porsche продолжит расширять линейку электрических Cayenne, включая вероятное появление купеобразной версии с покатой крышей, аналогично привычной гамме с ДВС. Однако вопрос, насколько широкое распространение получит эта серия среди ценителей, остаётся открытым. Пока продажи электрических моделей в премиум-сегменте не достигли ожидаемых масштабов. В качестве более доступного электрического SUV Porsche предлагает модель Macan, стартующую в вариантах дешевле 100 000 долларов.