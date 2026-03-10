Компания TomTom, одна из пионеров автомобильных навигационных технологий, объявила о масштабных изменениях в руководстве на фоне трансформации рынка и усиленного внимания к искусственному интеллекту. Сооснователь и исполнительный директор Harold Goddijn, признанный визионер и член Зала славы автомобильной индустрии, покинет свой пост 16 апреля 2026 года, уступая место новому руководству с прицелом на будущее, ориентированное на AI и программно-определяемые автомобили (SDV).

TomTom сталкивается с серьезными экономическими трудностями: убытки компании, достигшие пика в 2020 году (€257,6 млн), сохраняются и по итогам 2025 года — €6,4 млн в минусе. План возрождения компании включает сокращение 300 рабочих мест и смещение акцента на искусственный интеллект как основу стратегии продуктов. Вместе с Goddijn уходят легендарный председатель Alain De Taeye и сооснователь Corinne Vigreux, которые оставили заметный след в развитии картографических технологий и навигации.

Новым лицом компании становится директор по доходам Mike Schoofs, который сосредоточится на масштабировании автопромышленных и корпоративных направлений бизнеса TomTom. Несмотря на трудности, индустрия автомобильных данных продолжает расти. Современные автомобили все активнее интегрируют HD-карты и системы помощи водителю (ADAS), а AI-моделирование обещает сделать интерактивность навигации более разговорной и интуитивной.

Впрочем, эксперты предупреждают, что встраивание генеративного AI в ПО автомобилей усложняет технологические задачи и поднимает вопросы управления затратами и монетизацией. TomTom отстает от конкурентов, таких как Here Technologies и Google, и по итогам 2026 года ожидает стагнацию или даже падение выручки из-за перехода на новые контракты.

Компания делает ставку на инновационные продукты, включая Automotive Navigation Application для ускоренного внедрения навигации в SDV, а также решения для логистики и доставки. Аналитики рассматривают эти направления как перспективные для роста.





В условиях стремительного развития AI в картографии и появления открытых источников данных, таких как инициатива Overture Maps Foundation, компания сталкивается с новой конкуренцией и необходимостью перестроить бизнес-модели. Текущие усилия по внедрению больших языковых моделей и AI в навигацию больше направлены на удержание рынка, чем на моментальный рост доходов.

TomTom пытается расширить сотрудничество с производителями электромобилей, особенно на европейском рынке. Однако уже сейчас ощущается давление со стороны Here Technologies, которая контролирует около 95% рынка локационных сервисов для китайских автопроизводителей, ориентированных на экспорт. Это влияет на доходы и открывает конкурентам доступ к передовым инновациям в области мобильности.

Кадровые перестановки создают неопределённость, но дают шанс на новую жизнь компании в эпоху AI и умных автомобилей. Перед Schoofs стоит задача переосмыслить наследие TomTom, используя его партнёрскую сеть и интеллектуальные активы для возвращения компании на технологический и коммерческий пьедестал.