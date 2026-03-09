Apple готовит обновлённые модели Apple TV 4K и HomePod, но их запуск, скорее всего, отложат до выхода новой версии Siri с расширенными возможностями искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на инсайдерскую информацию.

Запланированный релиз обновлённой Siri теперь намечен на сентябрь 2026 года и должен произойти вместе с выходом iOS 27 и iPhone 18 Pro. Эволюция голосового помощника задерживается из-за проблем со стабильностью работы. В результате оба устройства — Apple TV 4K и HomePod, которые тесно связаны с новыми «интеллектуальными» функциями Siri, — окажутся в подвешенном состоянии.

Основные характеристики новых устройств и график выхода

Apple TV 4K не обновляли с 2022 года. В 2026-м модель ожидает чип A17 Pro, который уже применяется в iPhone 15 Pro и iPad mini, плюс новый сетевой чип N1 от Apple. Визуально устройство почти не изменится, что подчёркивает упор на улучшение производительности и интеграцию с системами искусственного интеллекта.

HomePod mini, вероятно, получит современные комплектующие — чип от Apple Watch, чипы N1 и обновлённый модуль ультраширокополосной связи (UWB). При этом пока неясно, коснётся ли обновление полноразмерного HomePod или оно будет только у компактной модели.

Почему новая Siri стала залогом выпуска HomePod и Apple TV

Siri задумывалась как основной элемент Apple Intelligence — платформы для ИИ в экосистеме Apple. Однако, вопреки планам на iOS 26.4, серьёзное обновление голосового помощника пришлось перенести из-за нестабильной работы и недостаточной надёжности. Эта задержка отложила не только выход новой Siri, но и непосредственно зависимые от неё гаджеты.





Apple всегда позиционировала Siri как главный инструмент взаимодействия с умным домом и развлечениями. Новая версия должна значительно улучшить опыт пользователей в рамках HomePod и Apple TV, усилив распознавание голосовых команд и автономность работы благодаря ИИ.

Контекст и последствия задержки для рынка

Пока Apple откладывает обновления, конкуренты уже продвигают свои умные колонки и медиаплееры с ассистентами нового поколения. Amazon и Google активно развивают Alexa и Google Assistant с улучшенной ИИ-логикой и возможностями мультимодального взаимодействия.

Для Apple это создаёт риск потерять долю рынка в сегменте умных домашних устройств и развлечений, так как пользователи переключаются на более зрелые и функциональные решения конкурентов. Задержка с выпуском новой Siri и связанных устройств подчёркивает сложность внедрения ИИ с высоким уровнем надёжности и качества в массовых продуктах.

Появление Apple TV 4K с A17 Pro и HomePod mini с новыми чипами выглядит логичным и своевременным обновлением, но без ключевого апгрейда — новой Siri — их потенциал ограничен.

Когда ждать обновления Apple TV, HomePod и новой Siri

Сейчас Apple рассчитывает выпустить Siri с усовершенствованными ИИ-возможностями к осени 2026 года вместе с iOS 27 и iPhone 18 Pro. Есть вероятность увидеть частичный релиз в промежуточной версии iOS 26.5 летом, но полноценный запуск отсрочен.

Таким образом, Apple TV 4K и HomePod тоже выйдут не раньше этого времени. Компания, как и раньше, осторожна с нововведениями — лучше отложить обновления, чем выпустить недоработанный продукт и подорвать репутацию голосового помощника.