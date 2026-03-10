Компания Donut Lab опубликовала новые данные испытаний своей твердотельной батареи Donut Battery, подтвердившей стабильность работы при экстремально высоких температурах до 100 °C и длительном удержании заряда. Испытания проводились совместно с финским исследовательским центром VTT — одной из ведущих лабораторий Европы по батарейным технологиям.

Твердотельная конструкция Donut Battery не содержит легко воспламеняющихся жидких электролитов, что обеспечивает стабильную работу при температурах, недоступных для классических литий-ионных аккумуляторов. В ходе теста батарея при 80 °C показала эффективность, превышающую 110% своей номинальной ёмкости за счёт снижения внутреннего сопротивления, а при 100 °C сохранила около 107% ёмкости без повреждений и снижения зарядного потенциала.

Кроме того, специалисты VTT проверили способность Donut Battery удерживать заряд, зарядив батарею до 50% и контролируя напряжение в течение 10 дней. За этот период ёмкость упала лишь незначительно, что характерно для обычных аккумуляторов, тогда как суперконденсаторы теряют заряд значительно быстрее и равномернее.

Тесты показывают, что Donut Battery является первым в мире твердотельным аккумулятором, готовым к коммерческому применению в электромобилях. Благодаря высокой термостойкости технология снижает нагрузку на системы охлаждения, а стабильное удержание энергии и отсутствие жидких электролитов обеспечивают безопасность и долговечность. Хотя сроки вывода батареи на рынок пока не определены, Donut Battery обладает потенциалом стать серьёзным конкурентом традиционным литий-ионным решениям и ускорить внедрение твердотельных батарей в автомобильной промышленности.

Характеристики Donut Battery при высоких температурах

Работа при температурах до 100 °C без снижения ёмкости

Повышение эффективности до 110% при 80 °C за счёт снижения внутреннего сопротивления

Отсутствие жидких электролитов, уменьшающее риск возгорания и теплового разгона

Удержание заряда Donut Battery и отличие от суперконденсаторов

Тесты на удержание заряда показали стабильное напряжение в течение 10 дней после зарядки до 50%. Уменьшение ёмкости происходило в пределах обычного разряда аккумуляторов и не было резким, как у суперконденсаторов. Это подтверждает, что Donut Battery — полноценный аккумулятор с длительным хранением энергии.





Технология Donut Battery обещает значительно повысить безопасность и надёжность электромобилей, особенно в условиях высоких температур и долгосрочного хранения заряда. Donut Lab стала одной из первых компаний, демонстрирующих коммерческую готовность твердотельных батарей с такими характеристиками.