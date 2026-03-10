«Indiana Jones and the Great Circle» умело соединяет слэпстик-комедию и напряжённый сюжет, создавая ощущение, будто вы действительно оказались в фильме про Индиану Джонса. Герой здесь не просто фигура из кино — он воплощение харизмы и смелости, постоянно демонстрирует трюки, которые заставляют задуматься: как он вообще выживает? Плюс ко всему игра делает упор на головоломки в духе классики, где важны внимательность и логика, а не только перестрелки и стелс.

В основе сюжета — поиски артефактов, дающих своему обладателю невероятную силу. Место действия разносится от Ватикана до Египта и даже китайского Шанхая времён Второй мировой, благодаря чему каждая локация живёт собственной историей и наполнена колоритными персонажами. Такой подход к проработке мира — редкость для спин-оффов и тем более для игр по фильмам.

Не менее впечатляет актёрская игра Троя Бэйкера, который оживляет Индиану Джонса так, что временами кажется, он превосходит самого Харрисона Форда. Его саркастичные реплики и широкий спектр эмоций заставляют поверить в то, что Indiana Jones — персонаж, который ещё долго будет вдохновлять игроков и не уступит по харизме и обаянию своим кинообразам.

По части геймплея классика жанра: драки с нацистами разнообразны и порой даже слегка гротескны (в арсенале есть мандолина и щётка для обуви), а стелс и головоломки отсылают к лучшим традициям приключенческих игр. Занимаясь расшифровкой древних текстов или активацией сложных механизмов, вы погружаетесь в атмосферу исследования, что редко удаётся после экшн-фокуса современных хитов.

Увы, у игры не сложилась судьба на крупных церемониях — она вышла слишком поздно для номинаций 2024 года, а 2026-й оказался насыщен громкими хитами вроде Silksong и Kingdom Come: Deliverance 2. Но оценки 86 на Metacritic и 9/10 в обзорах говорят сами за себя: мы имеем дело с настоящей жемчужиной, которую просто забыли в шуме рынка.





Можно ли надеяться на возрождение качественных спин-оффов фильмов в видеоиграх? Если «Indiana Jones and the Great Circle» станет сигналом для индустрии, ответ — да. При полном погружении в историю, красивые локации и отлично проработанных персонажей хочется верить, что в будущем к таким проектам будут относиться куда серьёзнее.