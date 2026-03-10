Oppo готовит к запуску складной смартфон Find N6 с дисплеем, где складка сгиба будет практически незаметна — технология «zero-feel crease» обещает минимизировать ощущение и видимость складки при использовании. Такой инновационный подход к сгибу экрана может также применяться в грядущем iPhone Fold.

Find N6 представят в Китае 17 марта. В Oppo подчёркивают, что технология не является собственной разработкой — она создана в сотрудничестве нескольких крупных игроков индустрии: Samsung, Lead Intelligent Equipment, Amphenol и BLT. Объединённый опыт этих компаний позволил добиться минимальной глубины складки и высокой точности механизма сгиба.

Ожидается, что технология с невидимой складкой появится и в iPhone Fold. По данным инсайдеров, Samsung может участвовать в производстве гибкого экрана для Apple. В соцсети Weibo появился новый пост, в котором сообщается, что дисплей iPhone Fold уже находится на стадии производства с глубиной складки менее 0,15 мм и углом сгиба ниже 2,5 градусов. Для сравнения, у Galaxy Z Fold 7 складка достигает 0,7 мм, что заметно больше.

С момента выхода Galaxy Fold в 2019 году производители активно совершенствуют конструкции сгиба и стремятся минимизировать складку на дисплеях. Apple, судя по утечкам, не ограничивается улучшением механизма сгиба, а инвестирует в комплексную доработку дисплея и петли (hinge), чтобы обеспечить высокое качество и комфорт при использовании. Для устройства с многотысячной стоимостью iPhone Fold такая внимательность к деталям вполне оправдана.

Для поклонников складных смартфонов в США и других странах эта новость важна: Oppo, возможно, не выпустит Find N6 под таким названием за пределами Китая, однако технология с невидимой складкой распространится среди конкурентов, включая iPhone Fold. Это демонстрирует тенденцию совместного развития ключевых компонентов между ведущими производителями, когда специалисты разных областей объединяют усилия для устранения главного недостатка складных смартфонов — заметной складки на экране.



