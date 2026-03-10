Samsung готовится выпустить недорогой смартфон Galaxy M17e 17 марта, который удивит большим аккумулятором на 6000 мА·ч — больше, чем у флагмана Galaxy S23 Ultra. Эта модель явно адресована индийскому рынку и будет стоить около $153, что выгодно отличает её от топовых устройств с ультрасовременными функциями.

Несмотря на бюджетный уровень, Galaxy M17e загрузят Android с оболочкой One UI 8 и пообещают шесть лет гарантированных обновлений системы и безопасности, что звучит очень прилично для базового смартфона. Смартфон, по сути, будет клоном Galaxy A07 5G, тоже ориентированного на невысокий ценовой сегмент.

Технически новинка предложит 6,7-дюймовый HD+ экран с O-образным вырезом и частотой обновления 120 Гц — редкость даже для недорогих моделей. Аппарат будет неглубоким (8,2 мм), с защитой IP54 от пыли и брызг и узнаваемой кнопкой Key Island. Сердцем станет MediaTek Dimensity 6300 — чип не для поклонников игр или тяжёлых задач, но вполне подходящий для экономного расхода батареи.

Кроме гигантской батареи, аппарат получит 50-мегапиксельную основную камеру с широким углом, поддержку 2 МП датчика глубины и 8 МП фронтальную камеру. Всё это на фоне относительно крупных и неровных рамок — типично для самых доступных устройств Samsung.

Стоит отметить, что Samsung избегает устанавливать аккумуляторы больше 5000 мА·ч в свои флагманы, вероятно, чтобы не утяжелять и не удорожать устройства. Вместо этого самые большие батареи оказываются в бюджетных моделях, что делает их особенно привлекательными для тех, кто ценит автономность.





Как и другие недорогие смартфоны Samsung, Galaxy M17e, вероятно, станет одним из бестселлеров среди Android-устройств. Опыт подсказывает: такое сочетание цены, аккумулятора и базовых функций в Индии найдёт своего покупателя и войдёт в топ-10 по продажам.