OPPO готовит к глобальному запуску флагманский складной смартфон Find N6, который составит конкуренцию Samsung Galaxy Z Fold 8. Событие назначено на 17 марта 2026 года, и новая модель будет выделяться увеличенной батареей, усовершенствованной камерой и поддержкой стилуса с ИИ для обоих дисплеев.

Find N6 оснастили основным 8,12-дюймовым складным OLED-дисплеем с ультратонким стеклом, отличающимся отсутствием заметной складки даже после длительного использования. Компактный внешний экран — OLED диагональю 6,62 дюйма — также поддерживает работу с новым AI стилусом OPPO, рассчитанным на точный ввод как на внутреннем, так и на внешнем экранах.

Фотосистема впечатляет тройной основной камерой: 200-МП сенсор с оптической стабилизацией (OIS), 50-МП сверхширокоугольный модуль с автофокусом и 50-МП телефото с OIS и перископическим зумом. Для селфи предусмотрено по два 20-МП фронтальных модуля — на каждом из экранов.

Под капотом работает Snapdragon 8 Elite Gen 5 в 7-ядерном исполнении. Версия минимум с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-накопителем. Питание обеспечит аккумулятор на 6000 мА·ч с быстрой зарядкой на 80 Вт, что заметно превосходит ёмкость и скорость зарядки батареи Samsung Galaxy Z Fold 8: у него 5000 мА·ч и зарядка на 45 Вт.

Samsung анонсирует Z Fold 8 в июле 2026 года с двумя версиями: обычной и с увеличенным экраном, чтобы конкурировать с первым складным iPhone. Оба аппарата будут оснащены 200-МП основной камерой, 50-МП ультраширокоугольной и 12-МП телефото, а также 10-МП фронтальными камерами, 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем минимум 256 ГБ.





OPPO выходит на глобальные рынки с Find N6 одновременно с азиатскими, включая европейский сегмент, что расширяет конкуренцию в классе складных смартфонов. Большая батарея и поддержка нового стилуса с ИИ могут привлечь внимание тех, кто устал от компромиссов в мобильной продуктивности и автономности устройств.