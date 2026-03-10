Компания Vivo раскрыла информацию о двух новых телеобъективах-насадках ZEISS для будущего смартфона Vivo X300 Ultra. Они предназначены для значительного увеличения возможностей съёмки на дальних дистанциях. Телеконвертер с фокусным расстоянием 400 мм ранее был показан на выставке MWC 2026, а теперь менеджер по продуктам компании Хан Боксяо также рассказал о версии на 200 мм. Оба аксессуара должны расширить возможности зума при сохранении высокой чёткости изображения.

Первый аксессуар — телеобъектив-экстендер G2 Ultra с фокусным расстоянием 400 мм, ориентированный на создателей контента. По словам Боксяо, объектив обеспечивает эквивалентное фокусное расстояние 400 мм, что является одним из самых высоких уровней увеличения среди дополнительных оптических модулей для смартфонов. В сочетании с перископической камерой на 200 Мп в Vivo X300 Ultra система сможет создавать оптические снимки на очень больших фокусных расстояниях. Если считать 23 мм эквивалентом базового зума 1×, то такая конфигурация обеспечивает примерно 17,4× чистого оптического увеличения благодаря 200-мегапиксельному сенсору.

Vivo также утверждает, что телеобъектив получил улучшенную оптическую стабилизацию — около 3° оптической стабилизации, а также новую систему отслеживания с высокой частотой обновления, способную удерживать фокус при скорости до 60 кадров в секунду. Даже при установленной насадке система, по заявлениям компании, сохраняет стабилизацию уровня CIPA 4.5. Это позволяет получать пригодные снимки даже при эквивалентном фокусном расстоянии до 1600 мм, что облегчает съёмку удалённых объектов, например дикой природы или сценических выступлений.

Помимо более крупного аксессуара компания также представила обновлённый телеобъектив второго поколения — 200 мм G2. Эта версия стала легче и компактнее. По словам компании, вес был уменьшен на 27%, до примерно 153 граммов, а размеры также сократились.

Несмотря на уменьшенный корпус, оптическая конструкция была улучшена. Теперь объектив включает 15 линз вместо прежних 13, что должно повысить чёткость изображения при сохранении эффективной стабилизации на уровне CIPA 6.5. Vivo отмечает, что компактный дизайн делает объектив удобным для повседневной съёмки без потери качества телеобъектива.





Эти аксессуары являются частью более широкой экосистемы камер ZEISS, которую Vivo развивает вокруг различных фокусных расстояний. Система включает объективы от сверхширокого 14 мм до стандартного 35 мм и портретного 85 мм, а также более длинные варианты на 200 мм и 400 мм. На одном из изображений также показан телеобъектив ZEISS с увеличением 2.35×, который работает с текущими моделями серии X300 и, вероятно, будет поддерживаться и X300 Ultra.