Компания Oppo объявила о повышении цен на часть своих смартфонов. Согласно уведомлению, опубликованному в официальном интернет-магазине бренда, изменения вступят в силу с 16 марта 2026 года.

В компании пояснили, что решение было принято после »тщательной оценки» ситуации на рынке. Основной причиной стала растущая стоимость компонентов, особенно модулей памяти и систем хранения данных. Новые цены начнут действовать с полуночи 16 марта.

Повышение затронет несколько существующих моделей в линейке Oppo. По словам компании, изменения коснутся устройств серий Oppo A и Oppo K. Также корректировка цен затронет смартфоны бренда OnePlus.

При этом не все продуктовые линейки будут изменены. Oppo заявила, что флагманские устройства, включая серии Find и Reno, пока сохранят прежнюю стоимость. Кроме того, изменения не коснутся планшетов серии Oppo Pad.

В компании подчеркнули, что этот шаг необходим для сохранения качества продукции и общего пользовательского опыта на фоне роста затрат на производство. Компоненты памяти и накопителей остаются одними из самых дорогих элементов современных смартфонов, а их стоимость часто меняется в зависимости от мирового спроса и предложения.





При этом повышение цен происходит не только у Oppo. Несколько других производителей смартфонов также намекали на возможные изменения стоимости устройств из-за роста цен на комплектующие. Среди них — Vivo и Xiaomi.

В некоторых случаях такие изменения уже произошли. Например, суббренд Xiaomi — Redmi — повысил цену смартфона Redmi Turbo 5 в Китае на 100 юаней. В свою очередь, Samsung недавно увеличила стоимость некоторых смартфонов серии Galaxy на рынке Индии.