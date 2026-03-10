oppo k14x 5g image
Компания Oppo объявила о повышении цен на часть своих смартфонов. Согласно уведомлению, опубликованному в официальном интернет-магазине бренда, изменения вступят в силу с 16 марта 2026 года.

В компании пояснили, что решение было принято после »тщательной оценки» ситуации на рынке. Основной причиной стала растущая стоимость компонентов, особенно модулей памяти и систем хранения данных. Новые цены начнут действовать с полуночи 16 марта.

Повышение затронет несколько существующих моделей в линейке Oppo. По словам компании, изменения коснутся устройств серий Oppo A и Oppo K. Также корректировка цен затронет смартфоны бренда OnePlus.

oppo and oneplus smartphone price hike

При этом не все продуктовые линейки будут изменены. Oppo заявила, что флагманские устройства, включая серии Find и Reno, пока сохранят прежнюю стоимость. Кроме того, изменения не коснутся планшетов серии Oppo Pad.

В компании подчеркнули, что этот шаг необходим для сохранения качества продукции и общего пользовательского опыта на фоне роста затрат на производство. Компоненты памяти и накопителей остаются одними из самых дорогих элементов современных смартфонов, а их стоимость часто меняется в зависимости от мирового спроса и предложения.


При этом повышение цен происходит не только у Oppo. Несколько других производителей смартфонов также намекали на возможные изменения стоимости устройств из-за роста цен на комплектующие. Среди них — Vivo и Xiaomi.

В некоторых случаях такие изменения уже произошли. Например, суббренд Xiaomi — Redmi — повысил цену смартфона Redmi Turbo 5 в Китае на 100 юаней. В свою очередь, Samsung недавно увеличила стоимость некоторых смартфонов серии Galaxy на рынке Индии.

Источник: Gizmochina
