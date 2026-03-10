Компания Oppo готовится представить складной смартфон Find N6 17 марта. Вместе с ним будет показано и новое поколение умных часов — Oppo Watch X3, которые станут преемником модели Oppo Watch X2, выпущенной в феврале прошлого года.

Недавно Oppo опубликовала в Китае тизерное видео, демонстрирующее дизайн будущих часов. В ролике можно увидеть вращающуюся заводную коронку, дополнительную кнопку и необычный ремешок оранжевого цвета. Судя по всему, ремешок выполнен из резины или силикона и регулируется при помощи съёмных звеньев, что делает его дизайн довольно необычным.

Также были показаны изображения устройства в трёх цветовых вариантах. Они получили названия Universal Star Orange, Infinite Titanium и Gravity Black.

Корпус часов будет выполнен из титана. При этом пока неясно, выйдет ли модель за пределами китайского рынка. Однако предполагается, что устройство может послужить основой для будущих OnePlus Watch 4, поскольку текущая модель OnePlus Watch 3 уже находится на рынке более года.