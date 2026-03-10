Смартфон OnePlus 13T был представлен в апреле 2025 года как компактный флагман компании с 6,3-дюймовым дисплеем. Теперь его преемник, OnePlus 15T, должен дебютировать в Китае уже в конце этого месяца. Ранее OnePlus уже публиковала изображения устройства, из которых стало понятно, что новинка сохранит схожий дизайн с моделью 13T.

Одним из заметных отличий между двумя поколениями стали варианты расцветки. OnePlus 13T выпускался в чёрном, сером и розовом цветах. Новая модель 15T ранее была показана в двух вариантах — Pure Cocoa и Relaxing Matcha. Теперь компания раскрыла третий цвет под названием Healing White Chocolate.

Как сообщается, этот вариант получил полностью белую рамку и заднюю панель. В компании также отметили, что для создания равномерного белого покрытия металлической рамки использовался процесс микро-дугового оксидирования. Такая же технология отделки применялась и в модели OnePlus 15.

Кроме того, OnePlus подтвердила, что рамки вокруг дисплея у OnePlus 15T составляют всего 1,1 мм и имеют одинаковую ширину со всех четырёх сторон.

С 12 марта смартфон можно будет увидеть вживую в офлайн-магазинах Oppo в Китае. При этом точная дата официального анонса устройства пока не раскрыта.



