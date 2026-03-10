Google продолжает улучшать NotebookLM — свою экспериментальную записную книжку с искусственным интеллектом, добавив поддержку файлов EPUB. Это дало студентам и любителям книг возможность без лишних конвертаций загружать популярный формат цифровых книг напрямую и превращать их в видеопрезентации, аудиообзоры или слайды в пару кликов.

Формат EPUB давно стал стандартом для цифровых книг благодаря возможности адаптироваться под разные экраны и включать интерактивные элементы, тогда как PDF обычно тяжелее и менее гибок. Теперь у пользователей NotebookLM, в первую очередь студентов и исследователей, появилась возможность быстро превратить всю свою цифровую библиотеку в полноценную поисковую базу знаний с помощью искусственного интеллекта.

Раньше обладателям коллекций EPUB приходилось сначала конвертировать книги в PDF, чтобы загрузить их в сервис, что мешало эффективной работе. Теперь эта преграда исчезла. Можно загружать материалы напрямую, создавать структурированные заметки, а также получать обзор и мультимедийное представление информации.

Однако пока NotebookLM далёк от идеала: Google не добавила возможности создания папок для лучшей организации заметок, а также отсутствуют опции быстрого экспорта файлов для удобного обмена. Пока что с ростом числа заметок в проекте может воцариться беспорядок. В долгосрочной перспективе именно такие функции помогут NotebookLM стать полноценным помощником для студентов и исследователей.