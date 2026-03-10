Xiaomi официально представила в Индии новый планшет Xiaomi Pad 8 с высоким качеством дисплея, мощным процессором и удобной экосистемой. Устройство выполнено в стильном цельнометаллическом корпусе толщиной 5,75 мм и весом 485 граммов, оснащено 11,2-дюймовым экраном с разрешением 3,2K и частотой обновления 144 Гц.

Дисплей с соотношением сторон 3:2 и разрешением 3200 × 2136 пикселей обеспечивает плотность 345 точек на дюйм. Панель поддерживает технологии Dolby Vision и адаптивный HDR, получила сертификаты TÜV Rheinland, которые гарантируют защиту глаз от синего света, отсутствие мерцания и комфортный ночной режим. Экран занимает 85,4 % фронтальной панели, что является хорошим показателем для планшетов.

За производительность отвечает новейший процессор Snapdragon 8s Gen 4, изготовленный по 4-нм техпроцессу. Восьмиядерный чип включает ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 3,2 ГГц, четыре ядра Cortex-A720 до 3,0 ГГц и два энергоэффективных Cortex-A720 с частотой до 2,0 ГГц. Графика обрабатывается видеоускорителем Adreno 825.

Xiaomi Pad 8 доступен в нескольких конфигурациях памяти: 8 ГБ LPDDR5X с накопителем 128 или 256 ГБ UFS 3.1, а также топовая версия с 12 ГБ LPDDR5T и 256 ГБ встроенной памяти. Планшет работает на новой операционной системе Xiaomi HyperOS 3, которая улучшает взаимодействие между устройствами и включает встроенный искусственный интеллект с функциями распознавания речи, перевода в режиме диалога, генерации текста и творческих инструментов.

В планшете установлена батарея ёмкостью 9200 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. В комплект входит адаптер на 67 Вт. Звук обеспечивают четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos, Hi-Res Audio и усилением громкости до 200 %. Камеры представлены 13-МП основной с автофокусом и 8-МП фронтальной. Среди коммуникационных возможностей — Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 и USB 3.2 Gen 1.





Цена и дата выхода Xiaomi Pad 8 в Индии

Базовая версия Xiaomi Pad 8 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища стоит ₹33 999. Топовый вариант с 12 ГБ и 256 ГБ оценён в ₹35 999. Версия с нанотекстурным экраном увеличивает цену на ₹3 000. Стильное издание с фирменным стилусом и клавиатурой предлагается по цене от ₹41 999 до ₹43 999. Продажи начинаются 17 марта, при этом в течение марта доступны скидки до ₹3 000 и дополнительный год гарантии.

Также в продажу поступают аксессуары: стилус Focus Pen Pro по цене ₹5 999 и две версии клавиатур стоимостью ₹4 999 и ₹8 999. Купить Xiaomi Pad 8 можно на Amazon India, официальном сайте Xiaomi и в фирменных магазинах.