Apple выпустила iOS 26.4 Beta 4 — обновление без долгожданных функций Siri 2.0, которые перенесли как минимум на iOS 26.5. Текущий статус голосового помощника стал новым рекордом «вечно откладываемого» проекта в истории Apple, превзойдя неудачу с AirPower по времени задержки выпуска.

Впервые объявленная на WWDC 2024, Siri 2.0 теперь находится в статусе «ожидания» уже 638 дней — это превышает 563 дня, которые AirPower провела в разработке до официальной отмены в 2019 году. По прогнозу, пользуясь лишь обещаниями Apple, к выходу iOS 27 период ожидания может достигнуть 826 дней.

Изменения в iOS 26.4 Beta 4

Помимо задержки Siri 2.0, iOS 26.4 Beta 4 принесла менее драматичные, но заметные обновления. В разделе «Универсальный доступ» переименовали опцию Reduce Highlighting Effects в Reduce Bright Effects — теперь она снижает яркие подсветки и мерцания на экране, смягчая эффект «жидкого стекла» на кнопках и клавиатуре.

Ранее запущенный режим бета-тестирования сквозного шифрования RCS убран из сборки, что соответствует заявлению Apple о переносе функции на более поздний срок. Зато добавлены новые эмодзи: тромбон, сундук с сокровищами, искажающее лицо, «волосатый лохматый» бигфут, облако драки, косатка и оползень. В дополнение существующие эмодзи получили расширение по цветам кожи, а балерина теперь будет доступна в гендерно нейтральной версии.

Обновление доступно для установки через «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО». Отметим, что iOS 26.4 Beta 4 и iPadOS 26.4 Beta 4 впервые поддерживают новые устройства — iPhone 17e и iPad Air M4.





Пока Apple не выпустила Siri 2.0, пользователи и разработчики будут ждать новой функциональности, пока конкуренты продолжают развивать более умных голосовых ассистентов.