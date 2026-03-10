Компании Oppo и OnePlus объявили о повышении цен на ряд смартфонов с 16 марта 2026 года. Такое решение связано с ростом стоимости ключевых компонентов, в частности памяти и накопителей. Изменения коснутся преимущественно доступных моделей, а премиальная линейка пока останется без изменений.

В официальном уведомлении Oppo сообщается, что ретейлеры увеличат цены начиная с полуночи 16 марта. Повышение распространяется на смартфоны из серий Oppo A и K, а также на определённые модели OnePlus. В то же время флагманские устройства из линеек Find и Reno сохранят текущие цены, как и планшеты Oppo Pad.

Производители объясняют повышение стоимости памятью и накопителями, которые существенно влияют на себестоимость современных смартфонов. Эти компоненты особенно чувствительны к колебаниям мировой конъюнктуры и растущему спросу. Ценовая корректировка вызвана тщательной оценкой текущей рыночной ситуации с целью сохранить качество продукции и пользовательский опыт.

Этот тренд не уникален для Oppo и OnePlus. Другие игроки рынка, такие как Vivo и Xiaomi, также намекали на будущие повышения цен. Например, Redmi уже увеличил стоимость модели Redmi Turbo 5 в Китае на 100 юаней, а Samsung поднял цены на Galaxy в Индии. Такой глобальный сдвиг в ценообразовании — ответ на растущие издержки и колебания на рынке комплектующих.