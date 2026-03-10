TCL анонсировала несколько игровых мониторов с различными характеристиками и ценовыми категориями. Одной из самых интересных новинок стал монитор TCL 27P2A Ultra, главным отличием которого является заявленная частота обновления 1040 Гц.

Благодаря этому TCL 27P2A Ultra стал первым игровым монитором с панелью Mini LED, способным преодолеть отметку в 1000 Гц. На практике такие показатели могут быть не столь заметны для обычных пользователей, однако поклонники соревновательных игр, вероятно, оценят столь высокую частоту обновления.

На момент публикации информации точная цена и сроки поступления монитора в продажу остаются неизвестными. Как отмечает издание VideoCardz, устройство способно работать на частоте 550 Гц при нативном разрешении 2K. При этом компания пока не раскрыла, какое именно разрешение потребуется для достижения максимальной частоты обновления 1040 Гц.

Для сравнения, ранее представленный монитор Samsung Odyssey G6 также может достигать частоты 1040 Гц, но только при разрешении 1280 × 720. Возможно, что и TCL 27P2A Ultra для достижения максимального показателя будет требовать аналогичного снижения разрешения.

Компания также пока не раскрыла количество зон локального затемнения в панели Mini LED, поэтому оценить реальный уровень контрастности экрана сложно. В этом плане OLED-панели по-прежнему имеют преимущество благодаря возможности управления яркостью каждого пикселя отдельно.





Среди других функций TCL 27P2A Ultra производитель отметил наличие AI-алгоритмов для улучшения видимости тёмных областей изображения, например теней, ускоренное восстановление после вспышек и возможность автоматической настройки цвета прицела в зависимости от фона.