Венгерское правительство вводит ограничения на розничные цены на бензин и дизельное топливо. С 10 марта стоимость литра бензина не превысит 595 форинтов (около 136 рублей), а дизеля — 615 форинтов (около 141 рубля). Об этом объявил премьер-министр Виктор Орбан после внеочередного заседания правительства, отметив, что меры коснутся автовладельцев с венгерскими номерами, фермеров, предпринимателей и грузоперевозчиков.

Для обеспечения доступности топлива власти также планируют использовать государственные стратегические резервы. Такой подход становится всё более распространённым среди европейских стран на фоне нестабильности международных рынков энергоносителей. Жёсткая ценовая политика направлена на снижение ударов по внутреннему потреблению в условиях глобального роста цен на нефть и топливо.

При этом руководство страны призывает Евросоюз пересмотреть запрет на российские энергоносители. По мнению министра иностранных дел Петера Сийярто, это поможет снизить давление на цены, особенно на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Такое заявление прозвучало незадолго до решения правительства о лимитах стоимости топлива.

Параметры введённых ограничений на топливо в Венгрии

Максимальная цена бензина — 595 форинтов за литр (около 136 рублей)

Максимальная цена дизельного топлива — 615 форинтов за литр (около 141 рубля)

Ограничения действуют только для транспортных средств с венгерской регистрацией и владельцев с официальными венгерскими документами

Программа распространяется на фермеров, предпринимателей и грузоперевозчиков

Власти будут использовать государственные стратегические резервы для стабилизации поставок

Дата вступления в силу: 10 марта

Для Венгрии это не первая попытка контролировать цены на топливо государственным способом — подобные меры неоднократно принимались при резком росте мировых котировок. В то же время в Евросоюзе сохраняется жёсткий курс на сокращение зависимости от российских энергоносителей, что ограничивает возможности для стабильных поставок по низким ценам.