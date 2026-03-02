В шведском Борленге началось строительство одного из крупнейших дата-центров, претендующего на роль важного узла для развития искусственного интеллекта в Европе. Этот проект — часть масштабного бума по возведению более 50 современных дата-центров по всей Скандинавии, где уже сегодня фиксируется самый быстрый рост мощностей в Европе для обучения и запуска AI-моделей.

Ранее дата-центры размещались в финансовых и мегаполисных центрах Западной Европы, таких как Франкфурт и Лондон. Но с взрывным ростом спроса на вычислительные ресурсы, в первую очередь GPU, приоритеты изменились. Благодаря большому запасу возобновляемой энергии, низким ценам на электричество и прохладному климату, идеальному для охлаждения оборудования, страны Северной Европы стали новым «Золотым кольцом» для облачных провайдеров. В 2025 году OpenAI переместила крупную инфраструктуру в Норвегию, а Microsoft закрепила успех конкурента.

Почему дата-центры выбирают Скандинавию и Арктику

Главный ресурс дата-центров — электроэнергия, и в Европе с этим наблюдается острая нехватка. Консалтинговая компания CBRE подчёркивает, что северные страны лидируют по доступности дешёвой возобновляемой энергии и возможности расширять инфраструктуру без жёсткой конкуренции с другими промышленными секторами.

Так называемые «неоклауды» — облачные сервисы, изначально ориентированные на AI-задачи — воспользовались отсутствием требований по сверхнизкой задержке. Это дало им свободу запускать массивы GPU даже в самых отдалённых уголках региона, включая Арктический круг.

Дополнительным плюсом стал переход от старых индустрий — горнодобычи, лесопилки, производства бумаги — к новым высокотехнологичным объектам, что повышает цену земли в бывших индустриальных регионах в 4—9 раз. Местные власти видят в этом шанс оживить экономику отдалённых населённых пунктов.





Риски и вызовы стремительного роста

Но масштабное развитие дата-центров в северных широтах не обошлось без подводных камней. Часть крупнейших игроков выкупает земельные участки «впрок», не начиная немедленных строительств, что может привести к спекулятивному дефициту площадок. В то же время сужение доступности энергии в Западной Европе усиливает давление на Север, превращая регион в главную арену борьбы за мощности.

Открытым остаётся вопрос, насколько быстро и эффективно запланированные дата-центры будут реализованы и каким окажется их реальный экономический эффект для малонаселённых территорий. И, конечно, европейский AI-бум сильно зависит от сохранения стабильности энергоснабжения и адекватного регулирования строительной деятельности.