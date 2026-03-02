Anthropic упростили процесс перехода между чат-ботами: теперь можно буквально за минуту перенести долгосрочную память из ChatGPT или другого ИИ в Claude. Вместо повторных объяснений и настройки предпочтений пользователям предлагают удобный промпт для экспорта всех накопленных данных и быстрого импорта в Claude.

Новая функция работает через простой, но эффективный приём — в исходном ИИ нужно вставить специальный промпт, который запрашивает весь сохранённый контекст, инструкции и данные о пользователе в компактном и удобном виде. Полученный ответ копируется и переносится в настройки памяти Claude. Таким образом сохраняется стиль общения, проекты, личная информация и другие детали, которые ранее приходилось заново передавать всякий раз при смене сервиса.

Как работает перенос памяти в Claude

Anthropic предложили следующий подход для миграции памяти:

Вставить в исходный ИИ (ChatGPT, Gemini или другой) промпт на русском (можно использовать и на английском), который запрашивает полный объём информации, накопленной об пользователе, включая инструкции по стилю общения, личные данные, проекты, предпочтения.

Полученный текст с данными копируется из ответа чат-бота в формате кода.

Этот код вставляется в настройки Claude для импорта памяти.

Промпт с подробностями содержит просьбу вывести все данные в одной текстовой «коробке» и в структурированном виде с датами сохранения, если они доступны. В результате у пользователя появляется персонализированный чат с сохранённой информацией, который не нужно настраивать с нуля.

Почему это важно в борьбе за пользователей

Перенос памяти — удобное решение для тех, кто уже вложился в обучение чат-бота под свои задачи, но хочет попробовать альтернативу без потери накопленного опыта. Сейчас массовый переход между ИИ обусловлен как эффектом свежести, так и недавними событиями, которые подстегнули спрос на Claude. Anthropic дали пользователям простой рычаг, чтобы снижение барьеров для входа в их экосистему было моментальным.





Конкуренты вроде OpenAI и Google Gemini пока не предлагают столь наглядных и простых решений для миграции памяти. Это добавляет Claude привлекательности, особенно для профессионалов, которые ценят накопленные настройки и персонализацию.