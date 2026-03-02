Qualcomm анонсировала Snapdragon Wear Elite — новый чип для Wear OS и устройств с искусственным интеллектом, который обещает стать значительным шагом вперёд по сравнению с прежним Snapdragon W5+ Gen 2. Первая информация была раскрыта на выставке MWC 2026.

Snapdragon Wear Elite построен на 3-нм техпроцессе и впервые использует архитектуру big.LITTLE: одно крупное ядро с частотой 2,1 ГГц и четыре малых по 1,95 ГГц. По сравнению с предыдущей платформой однопоточная производительность выросла в 5 раз, а графика (Adreno GPU) — до 7 раз при 1080p60. Благодаря этому смартфоноподобный опыт на носимых устройствах становится реальностью.

Другая сильная сторона — вычислительные возможности для AI. В системе есть Hexagon NPU, который способен обрабатывать до 2 миллиардов параметров локально, поддерживая функции компьютерного зрения, голосового ввода и интеллектуальных помощников без обращения в облако. Для постоянно активных задач, таких как распознавание ключевых слов и подавление шума, введён отдельный энергоэффективный AI-ускоритель eNPU, заменивший прежние сопроцессоры.

По части связи Qualcomm интегрировала шестиканальную поддержку: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 6.0, новейшую ультраширокополосную связь (UWB), GNSS для определения местоположения, а также 5G RedCap и спутниковую связь NB-NTN. Особенность — микропотребление Wi-Fi уменьшено на 80%, что позволяет держать радиомодули всегда активными без существенного расхода энергии.

Ещё одна заявленная инновация — скорость зарядки: за 10 минут устройство с батареей 300—600 мА·ч набирает 50% ёмкости при 9 В, а автономность выросла на 30% по сравнению с предыдущим поколением. Snapdragon Wear Elite работает с Android, Wear OS и даже лёгкими версиями Linux.





Google уже называет Wear OS «интеллектуальной системой всегда с тобой», что полностью сочетается с возможностями нового Snapdragon. Samsung подтвердил, что будущие Galaxy Watch на базе Wear Elite станут ещё более продвинутыми помощниками в области здоровья и фитнеса.

Кроме смарт-часов, Snapdragon Wear Elite может использоваться в устройствах дополненной реальности — очках с камерами и других AI-устройствах, где необходимы высокая производительность и эффективность. Первые коммерческие устройства на базе нового чипа появятся уже в ближайшие месяцы.

Ключевые характеристики Snapdragon Wear Elite:

3-нм техпроцесс

Архитектура big.LITTLE: 1×2,1 ГГц + 4×1,95 ГГц

До 5 раз быстрее CPU по сравнению с W5+ Gen 2

Adreno GPU с 7-кратным приростом FPS при 1080p60

Hexagon NPU для обработки 2 млрд параметров локально

Энергоэффективный AI-ускоритель eNPU для always-on задач

Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, UWB, GNSS, 5G RedCap, NB-NTN

Зарядка 50% за 10 минут при 9 В

Повышенная на 30% автономность

Совместимость с Android, Wear OS и Linux

За счёт таких нововведений Qualcomm ставит Snapdragon Wear Elite выше стандартных и даже продвинутых модулей для носимых устройств. Акцент на AI, связь и быструю зарядку подчёркивает стремление компании быть в авангарде эволюции умных часов и AR-устройств. Противостояние с Apple Watch и быстро развивающимися российскими и китайскими решениями в смарт-часах требует именно такого рывка с точки зрения аппаратной платформы.