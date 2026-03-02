Компания Lenovo представила обновлённую версию Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition, переведя устройство на платформу Intel Panther Lake. Модель уже 11-го поколения сохранила ряд особенностей предшественника, который сейчас продаётся по цене около 1 569 долларов.

В частности, ноутбук по-прежнему получил глянцевые боковые грани и крышку дисплея, которая немного меньше по площади, чем клавиатурная панель. Сохранилась и кнопка питания, размещённая на боковой стороне. При этом Lenovo изменила компоновку клавиатуры — вместо дополнительного ряда функциональных клавиш справа теперь используется стандартная раскладка.

Судя по характеристикам, версия Gen 11 оснащается тем же 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2.8K, частотой обновления 120 Гц с поддержкой VRR и пиковой яркостью 1100 нит. В прошлом году компания также изначально не упоминала альтернативные варианты, однако позже выпустила модификацию с 4K-панелью и частотой 60 Гц.

Неожиданным изменением стало уменьшение ёмкости аккумулятора — с 75 Вт·ч до 70 Вт·ч. Отчасти это позволило снизить вес устройства с 1,32 кг до 1,29 кг, а толщину — с 15,9 мм до 15,29 мм. При этом ноутбук стал немного шире и глубже: 317 × 223 мм против 316 × 220 мм у предыдущей версии.

Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition оснащается четырьмя динамиками, поддерживает установку SSD объёмом до 2 ТБ и оперативной памяти LPDDR5x-7467 до 32 ГБ. На данный момент Lenovo предлагает конфигурации с процессором Intel Core Ultra 7 355, не упоминая более мощные варианты Core Ultra X7 или X9.





Продажи обновлённой модели стартуют позже в этом месяце в странах Африки, Европы и Ближнего Востока. В еврозоне цена начинается от 1 799 евро (примерно 2 115 долларов).